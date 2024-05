El laboratorio no puede confirmar ni desmentir que el ADN encontrado en el jersey de Helena Jubany es de los sospechosos

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Unidad de Genética Forense del Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela (INCIFOR) no puede confirmar ni desmentir que el ADN encontrado en el jersey de Helena Jubany sea de los dos sospechosos, según ha informado a la familia de la víctima.

Según las mismas fuentes, el INCIFOR comunicó el 10 de mayo a la jueza instructora que en la actualidad no existen herramientas validas en el campo forense para dar valores estadísticos en muestras de ADN degradadas y con mezcla de varios perfiles masculinos. Por otra parte, la familia ha informado también de que la policía científica ofreció a la jueza utilizar nuevos estudios de ADN con técnicas nuevas que hace el FBI.

El enero pasado, la jueza que instruye el caso por el asesinato de Jubany desestimó el sobreseimiento que habían solicitado los dos investigados, Xavi Jiménez y Santi Laiglesia. La magistrada les recordó entonces que todavía no se habían practicado todas las diligencias acordadas en su día y que no era el momento procesal para tomar esta decisión.

En otro auto, pedía que se completaran las pruebas de ADN pendientes y se compararan de forma exhaustiva los perfiles genéticos de los investigados con las muestras recuperadas del jersey de la víctima. Por último, urgía a la policía científica a determinar si había rastros biológicos en las notas anónimas que recibió Jubany pocas semanas antes de morir.

En el caso concreto del INCIFOR, la jueza requería a los laboratorios que determinaran si los perfiles genéticos de los investigados son o no descartables, de acuerdo con el material genético encontrado en el jersey de la víctima, y en qué porcentaje, en relación con el conjunto de la población, con el objetivo de dar un valor estadístico a la prueba.

Una vez el laboratorio ha informado de que no tiene herramientas para llegar a estas conclusiones, quedaría agotada la demanda de la familia de «dar validez forense a la evidencia científica que 24 de los 25 marcadores de ADN encontrados en el jersey coinciden con los perfiles genéticos» de los dos investigados. La familia asegura que aunque el laboratorio no puede llegar a esta conclusión, sí da explicaciones técnicas que, según ellos, explicarían por qué uno de los 25 marcadores no coincide con ninguno de los dos investigados.

Por otra parte, los familiares informan de que el 26 de enero la policía científica remitió al juzgado un informe de estudio de ADN de los anónimos que concluye que en uno de ellos no se obtuvo ningún resultado destacable y en el otro un perfil de ADN masculino que no corresponde a ningún investigado.

Por último, la familia ha informado que el 14 de marzo el laboratorio de ADN de la Unidad Central de Análisis Clínicos de la Comisaría General de la Policía Científica en Madrid ofreció a la jueza la posibilidad de hacer nuevos estudios de ADN aplicando nuevas técnicas de análisis del genoma que utiliza el FBI. Según relata, la jueza instó a hacerlo. Estos estudios ampliarían los análisis en otras prendas de ropa de la víctima, que ya se habían analizado encontrando ADN nuclear pero considerado no concluyente.

