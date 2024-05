Competencia desleal y contenidos erróneos o fuera de contexto: los guías alertan del «peligro» de los ‘free tour’ en Tarragona

Los guías turísticos oficiales de Tarragona alertan del peligro de la llegada de los free tour a la ciudad. Por una parte, los guías titulados denuncian una competencia desleal por el hecho de que se ofrecen rutas que, teóricamente, son gratuitas. De la otra, desde el sector manifiestan que las explicaciones de los free tour durante las rutas tienen contenidos erróneos, dichos fuera de contexto o con poca profundidad.

«Reivindicamos la figura de los guías oficiales porque los free tours no dignifican el turismo. Todo eso ha ido a más desde la pandemia», indica la portavoz de la asociación de Guías de Cataluña (AGUICAT) y guía en Tarragona, Carme Granados. Es domingo por la mañana y la plaza del Pallol se llena de turistas con el deseo de conocer la ciudad. Desde este punto empiezan algunas de las rutas organizadas que pasearán por puntos clave del casco antiguo como el pla de la Seu, la calle Comte (ahora conocido como Pilon's street), la plaza del Rei o la plaza del Fòrum.

Los visitantes ya han escogido: pagar por una ruta con guías titulados o inscribirse a un free tour. Pedro Rodríguez y Maria Angeles Guillén, que vienen desde Cerdanyola del Vallès, han decidido contratar una ruta con Itinere, una de las cinco empresas de guías titulados recomendadas por Tarragona Turisme. «Preferimos pagar y asegurarnos de que nos lo explicarán bien», indican minutos antes de empezar la visita guiada.

En la plaza, una de las rutas dirigidas por guías no titulados ya ha arrancado. En el portal del Roser, está a punto de empezar otra. «Nos está afectando porque desde la pandemia hay muchas más opciones de free tour, pero lo que más nos preocupa no es eso, es el contenido que explican», dice Xavier Mejuto, CEO de Itinere.

Confusiones y errores

Desde el sector de guías titulados se han elaborado algunos informes con el fin de valorar los contenidos de los free tour. Se acostumbran a ofrecer rutas donde se destacan los «principales atractivos turísticos», con una duración de dos horas como máximo y que «tienen explicaciones erróneas, sesgadas, fuera de contexto o muy superficiales», subrayan fuentes del sector.

«Dan a conocer versots de Dames i Vells delante de la Catedral, cuando no tiene sentido para personas que acaban de llegar a la ciudad. Confunden el Castillo del Patriarca, volado en el año 1813 por las tropas napoleónicas, con Ca l'Ardiaca. O explican la Catedral, pero desde la época Gótica y no hacen referencia a la historia romana», manifiesta Mejuto.

En los informes también se pone en duda la preparación de las personas que dirigen los free tour. Desde el sector tienen claro que es «imprescindible» una formación adecuada, que pasa por un grado universitario o bien por una preparación extensa y reglada, además de contar con la habilitación de Guías Habilitados por Turismo de Cataluña, expedida por la Generalitat.

«Si queremos un turismo de calidad, tenemos que velar por la figura de los guías titulados y oficiales. Está en juego nuestro patrimonio», recalca Carme Granados. En Tarragona, según el portal de Tarragona Turisme, hay 23 guías oficiales autónomos. Aparte, en el mismo portal se reconocen cinco empresas oficiales recomendadas: Auriga Serveis Culturals, Argos Serveis Culturals, Còdol Educació, Itinere y Nemesis.

Habrá más control en los monumentos

El consejero de Patrimonio del Ayuntamiento, Nacho García, explicó a este medio que se endurecerán los controles de acceso a los monumentos para impedir que accedan guías no oficiales. En la entrada del Paseo Arqueológico, por ejemplo, ya se ha instalado este cartel. A pesar de todo, el sector pide «más control». Según la normativa, sólo los guías oficiales o personas trabajadoras de los monumentos tienen permiso para poder ofrecer explicaciones en el interior. Por este motivo, la gran mayoría de los free tour se realizan en vía pública, donde se les permite trabajar según normativa europea.

Reservar por internet con la promesa de una visita a coste cero