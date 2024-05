El PSC niega que se plantee ceder la presidencia del Parlament

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La miembro del equipo negociador del PSC Alícia Romero ha negado que su partido ceda la presidencia del Parlament para conseguir un acuerdo de investidura. «Esta opción no está sobre la mesa en estos momentos», ha afirmado en una entrevista en RTVE, para después añadir que no han empezado todavía las conversaciones.

Romero ha explicado que hablarán con todo el mundo, excepto Vox y AC, para constituir la Mesa del Parlament pero que eso no quiere decir ceder la presidencia. Por otra parte, ha dicho que es «precipitado» pronunciarse sobre si los comunes entrarían en un gobierno presidido por Salvador Illa y no ha descartado que el PSC gobierne en solitario. «La investidura de Illa no será fácil pero la vemos posible», ha concluido.

Romero ha fijado que la prioridad es constituir el Parlament y formar la Mesa que ha calificado «de órgano importante». De hecho, la presidencia de la cámara catalana es quien decidirá, después de consultar los grupos parlamentarios, qué candidato se somete a la investidura. La fecha máximo para constituir el Parlament es el 10 de junio, el día después de las elecciones europeas.

La negociadora del PSC ha defendido que la Mesa tendría que reflejar los resultados de las elecciones y, por lo tanto, la pluralidad del Parlament. Los socialistas sólo excluyen Vox y Aliança Catalana, así pues, también abrirán conversaciones con el PPC que, según apuntan, ahora es el cuarto grupo del Parlament. De hecho, Romero ha recordado que los populares ya habían estado hace unos años en la Mesa.

«Con el PPC se puede hablar, eso no quiere decir que lleguemos a un acuerdo. Han pasado a 15 diputados y no los podemos ignorar», ha argumentado. En este sentido, ha defendido que el PSC tendrá unas primeras conversaciones con todo el mundo, excepto con la extrema derecha, para ver las intenciones de las otras formaciones y que a partir de aquí decidirá la estrategia a seguir. Romero ha explicado que todavía no han empezado las conversaciones y que justo ahora harán las llamadas para atar las primeras reuniones.

Los socialistas se expulsan la responsabilidad de una eventual repetición electoral. Según Romero, sería de los partidos independentistas porque el PSC ha ganado las elecciones del 12-M. Y ha recordado que los socialistas permitieron la investidura de Artur Mas con una abstención. En la misma línea del mensaje de las últimas horas, ha afianzado que los socialistas no hará a Puigdemont presidente de la Generalitat.

Acuerdo de coalición con los comunes

Romero considera que es «precipitado» hablar de un gobierno de coalición con los comunes porque todavía no se ha empezado ni una sola conversación. Después de que durante la campaña la candidatura de Jéssica Albiach haya puesto el Hard Rock como condición de los pactos postelectorales, Romero ha subrayado que los comunes no han sacado ni un solo diputado en la demarcación de Tarragona, donde está previsto construir el macroproyecto. Y en cambio ha subrayado que los socialistas han obtenido un resultado histórico en esta circunscripción. «Todo el mundo tiene que ser consciente de la fuerza que tiene y los comunes tienen que tener un principio de realidad», ha añadido.

Presidencia de la Generalitat

Romero ha trasladado todo el apoyo a ERC después de los malos resultados el 12-M y ha recordado que al PSC también le pasó hace unos años. La número 2 de la lista del PSC ha valorado el gesto «poco habitual pero muy honesto» del paso al lado del presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, que no cogerá el acta de diputado.

«Es una persona muy educada, muy trabajadores, honesta y con quien te puedes entender. Ha dignificado la figura de la presidencia de la Generalitat y le queremos agradecer», ha añadido. Asimismo, ha confiado en que ERC «no se marche del pragmatismo».

