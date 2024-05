Aragonès abandona la primera línea política y anuncia que no cogerá el acta de diputado

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El cabeza de lista de ERC a las elecciones del 12-M, Pere Aragonès, ha anunciado que no cogerá el acta de diputado en el Parlament. Así lo ha explicado durante una breve comparecencia este lunes en la sede del partido, el día siguiente de las elecciones, donde los republicanos obtuvieron 20 escaños.

Aragonès mantendrá la presidencia de la Generalitat hasta que no haya un nuevo jefe del ejecutivo investido. Con respecto al cargo de coordinador nacional de ERC, Aragonès lo mantendrá a la espera de los procesos internos que se abrirán a partir de ahora. El todavía presidente de la Generalitat ha asegurado que abandona la primera línea política «por responsabilidad», y que «facilitará la transición» tanto en palacio como en el si de su partido.

Aragonés ha comunicado este lunes a la dirección permanente de ERC que no cogerá el acta de diputado. Así, el presidente de la Generalitat no formará parte del próximo Parlament, tal como ya anunció en campaña que haría en caso de no poder ser reelegido al cargo. Aragonés dijo que solo se plantearía ser diputado y jefe de la oposición en caso de un gobierno formado por PSC y Junts+.

Los de Salvador Illa y Carles Puigdemont sumarían 77 escaños, por lo tanto, más de los 68 necesarios para la mayoría absoluta. Aragonés no contempla ahora, pero, este escenario. O al menos ha descartado participar en el juego parlamentario.

En una comparecencia breve, donde ha aceptado algunas preguntas de la prensa, Aragonés ha anunciado que abandona la «primera línea política» para iniciar una «nueva etapa». El candidato de ERC al 12-M ha añadido que centrará sus esfuerzos a «facilitar la transición» tanto al frente del Govern, hasta la elección de un nuevo presidente, como al cargo de coordinador nacional de ERC.

Aragonés ha insistido que Esquerra irá a la oposición y que no entrará a formar parte de ningún Govern. No ha aclarado, pero, qué papel tendrá el partido en una hipotética investidura, sea de Illa o de Puigdemont -los dos candidatos ya han dicho que quieren aspirar. Aragonés ha dicho, por un lado, que ERC será «elemento de desbloqueo». Y, de la otra, que «no facilitarán» una investidura del PSC, «ni participarán en operaciones» que necesiten el acuerdo de socialistas y Junts.

La opción, pues, que ERC invista a algún candidato a la investidura y pase a la oposición sin entrar al Govern no ha quedado resuelta, de momento. Es, por ejemplo, lo que ha hecho la CUP siempre que ha facilitado la investidura de un presidente independentista.

Aragonés ha reiterado que corresponde a Junts y PSC «gestionar el escenario» político después del 12-M, puesto que han obtenido unos «muy buenos resultados». «Les corresponde a ellos, nosotros ya hemos decidido asumir que iremos a la oposición», ha aseverado.

El encara presidente de la Generalitat ha argumentado su paso al lado por «responsabilidad», y ha subrayado que intenta estar así «a la altura» de los 93 años de historia de su partido. También ha reivindicado su militancia a ERC, y que haber sido jefe del Govern ha sido el máximo honor para él.

Debate interno en ERC

«Ahora tocará fortalecer el proyecto, y se tomarán las decisiones colectivamente por parte del partido. Estoy convencido que miraremos adelante y que el proyecto continuará», ha remarcado Aragonés. ERC abrirá las próximas semanas el debate sobre el futuro de la organización, incluida la dirección que comandan Oriol Junqueras y Marta Rovira. La posibilidad de un congreso los próximos meses toma cada vez más fuerza. El candidato al 12-M no ha querido valorar este escenario.

Aragonés ha comparecido solo en el escenario de la sala de prensa de Calabria. Detrás de la sala, pero, estaba Junqueras, además de la portavoz y adjunta a la secretaría general, Marta Vilalta; la portavoz en Madrid, Teresa Jordà; la cabeza de lista a las europeas, Diana Riba; el presidente del grupo parlamentario, Josep Maria Jové; la portavoz del partido, Raquel Sans; entre otros de otros dirigentes de ERC.

Todos han arrancado a aplaudir Aragonés cuando ha acabado su intervención ante la prensa, con un largo aplauso, visiblemente emocionados.

