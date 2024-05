Los comunes reclaman a Illa que descarte un pacto con Junts y acusan a Puigdemont de querer repetición electoral

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Los comunes han pedido al líder del PSC y ganador de las elecciones catalanas, Salvador Illa, que descarte definitivamente un pacto con Juntos para la investidura. Así lo ha reclamado el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, que ha subrayado que el mismo Carles Puigdemont ya ha rechazado esta opción y ha instado a Illa a hacer lo mismo.

En una rueda de prensa en la sede del partido ha dicho que la estabilidad en Cataluña sólo pasa por un gobierno progresista. Además, ha acusado a Puigdemont de querer repetición electoral. Mena ha atribuido los malos resultados a las elecciones –perdieron a dos diputados- a la «polarización» pero ha asegurado que han hecho «autocrítica». De todos modos, ha puesto en valor que hayan podido mantener el grupo propio en el Parlament.

Mena ha afirmado que su prioridad es que haya un gobierno progresista en Cataluña y ha subrayado que sólo trabajarán en esta dirección. De todos modos, en respuesta a preguntas de los periodistas no ha cerrado la puerta a poder dar apoyo a la investidura y después no entrar en gobierno y ha asegurado que «hay varias fórmulas para tener estabilidad», aunque ha insistido en que su primera opción es «conseguir un gobierno de izquierdas».

En cualquier caso, Mena ha rechazado poner condiciones en público para las negociaciones. Ha afirmado que mantienen todos los posicionamientos que han expresado en campaña pero ha evitado decir abiertamente si el Hard Rock es una línea roja para el pacto. El portavoz se ha limitado a afirmar que el pacto se tiene que basar en un acuerdo «de contenidos» que asegura que trabajarán con los equipos negociadores y ha dicho que sus votos son «imprescindibles» para un tripartito.

El portavoz de Catalunya en Comú sí que ha querido dejar claro que no contemplan ningún escenario en que tengan que pactar con el PPC. «En el acuerdo de izquierdas y progresista no entra ni por activa ni por pasiva el PPC», ha afirmado. Este posicionamiento cambiaría con respecto a las elecciones municipales, cuando Jaume Collboni fue escogido alcalde gracias a los votos de los comunes y el PP.

Sobre Juntos, Mena ha reclamado a Illa que descarte cualquier acuerdo con ellos, como afirma que ya ha hecho el mismo Puigdemont. El portavoz también ha dicho que Puigdemont busca una repetición electoral y lo ha advertido que se equivoca y que «es perjudicial a los intereses del país». Además, ha recriminado al líder de Junts+ que no se haya apartado de la primera línea después de no ganar las elecciones y lo ha acusado de no cumplir su palabra.

Autocrítica

Los comunes afirman que han hecho autocrítica después de lo que ya admiten que son unos malos resultados. Mena ha dicho que se esperaban que fueran «mejores» y ha asegurado que lo cogen como un «toque de atención». Uno de los objetivos que se marcan es mejorar su implantación territorial, ya que la única circunscripción que les ha dado diputados ha sido Barcelona.

Según el portavoz de la formación, una explicación para su bajada es la polarización en las elecciones. Además, ha lamentado que el llamamiento al voto útil que los socialistas han hecho a lo largo de la campaña al final ha tenido efecto.

Te puede interesar: