«Nos votará a mucha gente que no lo había hecho porque se da cuenta de la fuerza y del liderazgo de Puigdemont»

Mònica Sales, cabeza de lista de Junts+ Puigdemont per Tarragona.CEDIDA

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

— De qué van las elecciones del 12M?

—Este domingo los catalanes nos jugamos mucho porque la gente tiene que escoger entre Carles Puigdemont y Salvador Illa, que son los dos únicos candidatos que pueden ganar y que pueden ser los próximos presidentes de la Generalitat. Y el contraste es abismal.

Puigdemont encarna el liderazgo que necesita el país después de unos años de falta de liderazgo y de falta de rumbo, que han llevado al país a tocar fondo en muchos ámbitos. Hay que revertirlo. Y Carles Puigdemont es lo único que pondrá los intereses de los 8 millones de catalanes por delante de todo.

Por el contrario, Salvador Illa está ligado de pies y manos al PSOE, y no tendría ninguna capacidad de iniciativa porque siempre estaría pendiente de recibir instrucciones de Madrid, pondría los intereses de partido por delante de los del país.

Y eso, Cataluña, no se lo puede permitir. Tiene que escoger entre autoestima o resignación; entre soberanía o sucursalismo, entre que decidimos aquello que nos afecta o que lo decidan desde Madrid por nosotros.

—Qué cambiará si Puigdemont vuelve a la presidencia de la Generalitat?

—En primer lugar, volverá el buen gobierno. El presidente Puigdemont y nuestra candidatura tenemos ya a punto un paquete de medidas urgentes que pondremos en marcha durante los primeros 100 días de gobierno para sacudir y dar un impulso al país como, por ejemplo, cancelar la deuda del Estado a cuenta de las inversiones presupuestadas, el impulso del catalán, el apoyo al primer sector, y muchas otras que marcarán un punto de inflexión.

Y por otra parte, el presidente Puigdemont es muy consciente de que, en un mundo tan cambiante y una sociedad cada vez más compleja, hay que tener una mirada larga para afrontar los retos de futuro con la profundidad necesaria. Hace falta hacer frente a la crisis educativa, el reto demográfico, la refundación de la administración pública para que sea más ágil y menos burocratizada, y repensar como estamos haciendo las cosas en todos los ámbitos.

—Cuál será el escenario si el presidente es Salvador Illa?

—Eso no pasará. Un candidato como él que diga que mejorará el bienestar de los ciudadanos y que no tenga el horizonte de la libertad está engañando a la gente, porque no se puede gobernar bien si tú mismo pones límites a las aspiraciones de tu país. Por lo tanto, Salvador Illa, actuará siempre bajo las indicaciones del PSOE, agravando los problemas que sufrimos en Cataluña por culpa de tener un estado que nos va siempre a la contra.

—Con quiénes piensan formar gobierno?

—Aspiramos a ganar las elecciones y siempre hemos dicho que queremos liderar un gobierno independentista, para gestionar bien el país, pero que también avance hacia la consecución del estado catalán que anhelamos y que necesitemos para vivir mejor y construir un país de bienestar para los 8 millones de catalanes. No contemplemos ninguna otra opción. Nosotros nunca haremos presidente a Salvador Illa, no todo el mundo lo puede asegurar con esta contundencia.

—Ha hablado durante la campaña de revolucionar la movilidad en la demarcación. ¿Qué proponen?

—El servicio ferroviario que sufrimos los ciudadanos de las Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona y el Baix Penedès es una indecencia. Así es como el PSOE trata a los ciudadanos de estas tierras que viven un drama diario para desplazarse en tren, ya sea en Rodalie o en trenes de media distancia, con retrasos e incidencias constantes, gente amontonada en los vagones y trenes en mal estado. Incluso en los últimos días hemos conocido casos de trabajadoras que han perdido el trabajo para llegar tarde. Eso es intolerable.

Tiene que ser la Generalitat quien asuma la competencia, pero de verdad, no mediante un acuerdo como lo que han firmado el PSOE y ERC en Madrid que es parcial e incompleto, y que excluye las vías de nuestras comarcas. Hace falta el traspaso integral y que vaya acompañado de los recursos pertinentes.

Y vista la incompetencia de Renfe el prestador del servicio tiene que ser la empresa propia de los catalanes, Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya quien opera con los más altos estándares de puntualidad y calidad de servicio. Haremos valer la fuerza de nuestros 7 diputados en Madrid para conseguirlo.

También desplegaremos el tranvía, que empezamos a impulsar nosotros, y que tiene que representar un cambio de paradigma en la manera de movernos al área metropolitana de Tarragona.

—Cuáles son a su entender los otros grandes retos del Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y el Baix Penedès?

—Las 10 comarcas que conforman la demarcación tienen su singularidad pero compartimos que tenemos una economía diversificada, una geografía privilegiada, producimos productos de kilómetro 0 de primera calidad y, por peso demográfico y económico, merecemos y tenemos que tener mucho más protagonismo en el devenir del país.

No queremos ser considerados únicamente como los productores de energía sino que queremos ser los generadores de riqueza y de bienestar. Queremos ser uno de los principales motores de Cataluña.

La contribución de la demarcación será decisiva para recuperar la ambición, la ilusión y el buen gobierno e impulsar los cambios profundos que hacen falta para dar respuesta a los enormes retos que tenemos.

—Hablan de la necesidad de hacer respetar Cataluña pero como lo harán para hacer respetar la demarcación de Tarragona?

—Hacer respetar Cataluña quiere decir también hacer respetar nuestras comarcas, nos hemos hecho a nosotros mismos, sin que nunca nadie nos regalara nada. Lo que tenemos que hacer, en primer término, es abandonar el victimismo y hacer valer nuestras potencialidades sin esperar que nadie nos dé permiso. Tenemos que creer más en nuestras posibilidades, porque son reales. Para algunos la Cataluña entera es sólo un eslogan. Nosotros el equilibrio territorial, no sólo lo predicamos sino que lo practicamos, forma parte esencial de nuestro proyecto político, y una muestra es que una ebrense como yo, de Jesús, soy la cabeza de lista de toda la demarcación.

—Van subiendo a las encuestas pero el PSC sigue liderando la intención de voto. ¿Creen realmente que pueden ganar las elecciones?

—Estoy segura de que el domingo la gente no fallará al país. Nosotros representamos la centralidad política y la transversalidad, cada vez personas de un espectro ideológico muy amplio, ven en el presidente Puigdemont, la capacidad de liderazgo para reactivar el país, y nos votará a mucha gente que no lo había hecho nunca, porque se dan cuenta de la trascendencia del momento, la potencia del liderazgo del Presidente Puigdemont y la necesidad de recuperar el buen gobierno. El domingo ganaremos en la demarcación, ganaremos en Cataluña y la haremos libre.

Et pot interessar: