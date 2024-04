Un anciano de una residencia catalana recibe un tiro que podría ser de perdigón cuando estaba en el exterior del edificio

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Un anciano de una residencia de Sort recibió un tiro en el brazo que podría ser de perdigón este lunes, según han confirmado fuentes policiales a ACN. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para aclarar los hechos. El abuelo se encontraba en el exterior de la residencia pero dentro del recinto de la misma cuando recibió el impacto. No se descarta que se trate de una gamberrada.

Los hechos tuvieron lugar hacia las once de la mañana en el geriátrico, situado en la carretera de la Seu d'Urgell cuando el hombre se encontraba en la zona del jardín y del huerto, en el recinto de la residencia. Según ha adelantado 'Segre', podría ser que le hubieran disparado desde el interior del edificio pero los Mossos d'Esquadra no descartan ahora mismo ninguna hipótesis, incluso que se pueda tratar de una gamberrada. El hombre fue trasladado al Hospital de Tremp pero no se teme por su vida.

La policía intentará localizar el arma con la que se habría hecho el tiro que provocó una herida con orificio de entrada y salida en el brazo de la víctima. Parece ser que podría ser un perdigón o munición del calibre 22.

Te puede interesar: