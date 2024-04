Un ancià d'una residència catalana rep un tret que podria ser de perdigó quan era a l'exterior de l'edifici

Un ancià d'una residència de Sort va rebre un tret al braç que podria ser de perdigó aquest dilluns, segons han confirmat fonts policials a l'ACN. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets. L'avi es trobava a l'exterior de la residència però dins del recinte de la mateixa quan va rebre l'impacte. No es descarta que es tracti d'una bretolada.

Els fets van tenir lloc cap a les onze del matí al geriàtric, situat a la carretera de la Seu d'Urgell quan l'home es trobava a la zona del jardí i de l'hort, al recinte de la residència. Segons ha avançat 'Segre', podria ser que li haguessin disparat des de l'interior de l'edifici però els Mossos d'Esquadra no descarten ara mateix cap hipòtesi, inclús que es pugui tractar d'una bretolada. L'home va ser traslladat a l'Hospital de Tremp però no es tem per la seva vida.

La policia intentarà localitzar l'arma amb la qual s'hauria fet el tret que va provocar una ferida amb orifici d'entrada i sortida al braç de la víctima. Sembla ser que podria ser un perdigó o munició del calibre 22.

