Aragonès no quiere una repetición electoral y espera que el 12-M el escenario sea lo bastante claro para evitarlo

«Evidentemente no quiero que haya repetición electoral. Claro está que no». Así se ha expresado el presidente de la Generalitat y candidato de ERC, Pere Aragonès, en una entrevista al digital ‘El Nacional’, donde ha añadido que espera que el 12 de mayo el escenario sea lo bastante claro para que se pueda formar un gobierno y él pueda continuar como presidente.

Aragonès ha avisado de que si Salvador Illa es presidente la lengua estará «en peligro», y también ha cargado contra el proyecto de Juntos. «Salvador Illa el único proyecto que tiene es España y Carles Puigdemont, más allá de la vuelta de Carles Puigdemont, no nos está explicando cuáles son sus propuestas», ha dicho. También ha apuntado que si no consigue ser presidente, no será vicepresidente de otro.

Al preguntarle si ERC hará todo el posible para que no haya una repetición electoral, Aragonés ha argumentado que primero hay que esperar a ver cuáles son los resultados del 12-M. «Pero creo que todos los que nos presentamos en estas elecciones trabajamos para que en estas elecciones nos surja un Parlamento que pueda formarse un gobierno, y este es el primer objetivo, evidentemente», ha añadido.

Al pedirle a quién llamaría el 12-M, ha insistido en las condiciones que fija ERC: referéndum acordado, financiación singular, refuerzo del estado del bienestar y de la lengua catalana. Llamará, ha dicho, a quién primero le coja el teléfono, «pero siempre explicando que la próxima legislatura tiene que ir de eso». A su parecer, «si estos objetivos están garantizados, el papel individual es secundario».

Si lo contacta Carles Puigdemont, el republicano ha sacado pecho de la historia de ERC y ha remarcado que nunca se han cambiado de nombre ni de ideología. «Nos definimos por lo que nosotros proponemos, no por otros proyectos que respetamos mucho pero que no son el nuestro», ha lanzado.

En este punto, Aragonès ha recriminado que Juntos se marchara del Gobierno, una decisión que ha tildado de «incomprensible». Según él, «esta manera de hacer no es la que necesita Cataluña» y el independentismo tiene que trabajar para generar «marcos estables de gobierno para el país». A pesar de todo, ha reivindicado el trabajo hecho con 33 diputados.

En este sentido, ha recriminado a Carles Puigdemont que no esté explicando cuál es su proyecto más allá de su vuelta, pero también ha cargado contra el de Salvador Illa, especialmente en materia lingüística. «Si después del 12 de mayo Salvador Illa fuera presidente, una persona que en la primera de cambio cambia de lengua, que no hace una defensa de la lengua catalana y que ha renunciado a la inmersión lingüística, de la cual el PSC hace 40 años fue impulsor, y ahora abraza al modelo de trilingüismo que proponía Ciutadans, todo eso estará en peligro», ha avisado.

En caso de que no sea presidente, Aragonès ha asegurado que seguirá comprometido con su proyecto político, pero ha señalado que no será vicepresidente de un gobierno después de haber sido presidente.

