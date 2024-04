Aragonès no vol una repetició electoral i espera que el 12-M l’escenari sigui prou clar per evitar-ho

«Evidentment no vull que hi hagi repetició electoral. És clar que no». Així s’ha expressat el president de la Generalitat i candidat d’ERC, Pere Aragonès, en una entrevista al digital ‘El Nacional’, on ha afegit que espera que el 12 de maig l’escenari sigui prou clar perquè es pugui formar un govern i ell pugui continuar com a president.

Aragonès ha avisat que si Salvador Illa és president la llengua estarà «en perill», i també ha carregat contra el projecte de Junts. «Salvador Illa l’únic projecte que té és Espanya i Carles Puigdemont, més enllà de la tornada de Carles Puigdemont, no ens està explicant quines són les seves propostes», ha dit. També ha apuntat que si no aconsegueix ser president, no serà vicepresident d’un altre.

En preguntar-li si ERC farà tot el possible perquè no hi hagi una repetició electoral, Aragonès ha argumentat que primer cal esperar a veure quins són els resultats del 12-M. «Però crec que tots els que ens presentem en aquestes eleccions treballem perquè en aquestes eleccions ens sorgeixi un Parlament que pugui formar-se un govern, i aquest és el primer objectiu, evidentment», ha afegit.

En demanar-li a qui trucaria el 12-M, ha insistit en les condicions que fixa ERC: referèndum acordat, finançament singular, reforç de l’estat del benestar i de la llengua catalana. Trucarà, ha dit, a qui primer li agafi el telèfon, «però sempre explicant que la pròxima legislatura ha d’anar d’això». Al seu parer, «si aquests objectius estan garantits, el paper individual és secundari».

Si el contacta Carles Puigdemont, el republicà ha tret pit de la història d’ERC i ha remarcat que mai s’han canviat de nom ni d’ideologia. «Ens definim pel que nosaltres proposem, no per altres projectes que respectem molt però que no són el nostre», ha etzibat.

En aquest punt, Aragonès ha recriminat que Junts marxés del Govern, una decisió que ha titllat d’«incomprensible». Segons ell, «aquesta manera de fer no és la que necessita Catalunya» i l’independentisme ha de treballar per generar «marcs estables de govern per al país». Malgrat tot, ha reivindicat la feina feta amb 33 diputats.

En aquest sentit, ha recriminat a Carles Puigdemont que no estigui explicant quin és el seu projecte més enllà de la seva tornada, però també ha carregat contra el de Salvador Illa, especialment en matèria lingüística. «Si després del 12 de maig Salvador Illa fos president, una persona que a la primera de canvi canvia de llengua, que no fa una defensa de la llengua catalana i que ha renunciat a la immersió lingüística, de la qual el PSC fa 40 anys en va ser impulsor, i ara abraça el model de trilingüisme que proposava Ciutadans, tot això estarà en perill», ha avisat.

En cas que no sigui president, Aragonès ha assegurat que seguirà compromès amb el seu projecte polític, però ha assenyalat que no serà vicepresident d’un govern després d’haver estat president.

