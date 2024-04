Natàlia Mas apuesta por una 'solidaridad' de Cataluña de hasta el 4% del PIB

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, ha avalado una propuesta de 'solidaridad' de Cataluña de hasta el 4% del PIB. «A Alberta, la provincia del Canadá que tiene un déficit fiscal más alto, llegan al 3,9% del PIB. Por lo tanto, ya sabemos por dónde van estos márgenes», ha apuntado Masía en una entrevista a 'La Vanguardia'.

«Aquí no hace falta reinventar la rueda, sino levantar la mirada y pedir un cambio de modelo que es vigente en otros territorios», ha continuado la titular de Economía. «Lo que claro está es que un 10% como el de Cataluña no lo tiene nadie. Es excesivo y tenemos que pasar de este espolio a una solidaridad bien entendida», ha recalcado Mas, que también ha avisado de que no pueden reducir el IRPF a las rentas bajas «si los otros grupos no nos votan a favor».

«Cualquier modificación en la parte baja tiene un impacto muy grande en las finanzas de la Generalitat. Planteamos la modificación cuando materializamos ganancias importantes en financiación», ha señalado la consellera de Economía.

«Pero no podemos sacar adelante una modificación, una reducción de IRPF, si los otros grupos políticos no nos votan a favor, ha insistido Mas, en que ha justificado que la reforma fiscal no se aprobara a finales del 2023 sin esperar los presupuestos.

«Habitualmente las modificaciones fiscales se incluyen en la ley de medidas de acompañamiento y también pensábamos que era una medida que ayudaría en la negociación con varias formaciones políticas», ha reflexionado en voz alta la consellera de Economía y Hacienda.

«Aquí la sorpresa es ver la irresponsabilidad de tumbar unas cuentas que, aparte de no permitir que lleguen recursos muy necesarios a los servicios públicos, impiden una reducción del IRPF a las rentas más bajas», ha lanzado Mas, que igualmente ha negado que la presentación del modelo singular de financiación fuera 'propaganda', como lo ha calificado la Junta Electoral Central (JEC).

«No estoy de acuerdo. Teníamos un acuerdo de Govern que nos requería presentar esta propuesta el primer trimestre del año y lo hemos hecho. Esta amonestación no mereció sanción. Por lo tanto, creo que con eso ya lo decimos todo», ha concluido la consellera de Economía y Hacienda.