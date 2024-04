Natàlia Mas aposta per una 'solidaritat' de Catalunya de fins al 4% del PIB

La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha avalat una proposta de 'solidaritat' de Catalunya de fins al 4% del PIB. «A Alberta, la província del Canadà que té un dèficit fiscal més alt, arriben al 3,9% del PIB. Per tant, ja sabem per on van aquests marges», ha apuntat Mas en una entrevista a 'La Vanguardia'.

«Aquí no cal reinventar la roda, sinó aixecar la mirada i demanar un canvi de model que és vigent en altres territoris», ha continuat la titular d'Economia. «El que és clar és que un 10% com el de Catalunya no el té ningú. És excessiu i hem de passar d'aquest espoli a una solidaritat ben entesa», ha recalcat Mas, que també ha avisat que no poden reduir l'IRPF a les rendes baixes «si els altres grups no ens voten a favor».

«Qualsevol modificació a la part baixa té un impacte molt gran en les finances de la Generalitat. Vam plantejar la modificació quan vam materialitzar guanys importants en finançament», ha assenyalat la consellera d'Economia.

«Però no podem tirar endavant una modificació, una reducció d'IRPF, si els altres grups polítics no ens voten a favor», ha insistit Mas, que ha justificat que la reforma fiscal no s'aprovés a finals del 2023 sense esperar els pressupostos.

«Habitualment les modificacions fiscals s'inclouen en la llei de mesures d'acompanyament i també pensàvem que era una mesura que ajudaria en la negociació amb diverses formacions polítiques», ha reflexionat en veu alta la consellera d'Economia i Hisenda.

«Aquí la sorpresa és veure la irresponsabilitat de tombar uns comptes que, a banda de no permetre que arribin recursos molt necessaris als serveis públics, impedeixen una reducció de l'IRPF a les rendes més baixes», ha etzibat Mas, que igualment ha negat que la presentació del model singular de finançament fos 'propaganda', com ho ha qualificat la Junta Electoral Central (JEC).

«No hi estic d'acord. Teníem un acord de Govern que ens requeria presentar aquesta proposta el primer trimestre de l'any i ho hem fet. Aquesta amonestació no va merèixer sanció. Per tant, crec que amb això ja ho diem tot», ha conclòs la consellera d'Economia i Hisenda.