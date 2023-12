Balcells pone como condición para reunirse personalmente con Enfermeras de Cataluña que pare la huelga indefinida

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El consejero de Salud, Manel Balcells, pone como condición para recibir él personalmente al sindicato Enfermeras de Cataluña que pare la huelga indefinida que ha convocado y que ya suma doce días. En una entrevista con la ACN, Balcells pide una «tregua» para encontrar un «espacio de diálogo adecuado» y «abordar las reivindicaciones profesionales». «En una huelga en activo es difícil que las pueda recibir sin ir en detrimento de los otros sindicatos. Si hubiera un paro de la huelga sería más fácil, permitiría abrir este diálogo», dice. El consejero asegura que escucha a las enfermeras y que no menosprecia el sindicato, la huelga ni el malestar, pero insiste en que la situación se tiene que abordar desde el punto de vista «profesional» y «no sindical».

Todo y que el sindicato Enfermeras de Cataluña no tiene representación en las mesas de negociación, ha movilizado centenares de profesionales en varias protestas en la calle en una huelga del colectivo que empezó el 12 de diciembre y que se ha hecho notar sobre todo entre las enfermeras de la atención primaria.

La huelga y las manifestaciones han mostrado un «malestar» de las enfermeras que el propio consejero ha reconocido; un malestar ahondado por el acuerdo del tercer convenio del Institut Català de la Salut (ICS), la empresa que gestiona la mayoría de CAPS y ocho hospitales, pero que se explica por otros motivos de fondo, como la falta de reconocimiento que siente el colectivo.

Aunque ha habido contactos y reuniones entre el sindicato y responsables del Departamento de Salud, el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y el ICS, Enfermeras de Cataluña insiste a reunirse directamente con Balcells, pero el consejero responde que hay «unas reglas de juego sindicales que se tienen que cumplir», en referencia al hecho de que el convenio lo firmaron la mayoría de sindicatos con representación en la mesa y que los convocantes de la huelga no forman parte.

Balcells considera que ahora se encuentran en un «callejón sin salida» en el acercamiento de posiciones, pero confía en que encontrarán la «solución» en esta situación y «un espacio de diálogo consensuada con todos los actores». El consejero dice que «la voz de las enfermeras, no la tiene sólo el sindicato» convocando de la huelga.

El máximo responsable de Salud sostiene que en plena huelga es «difícil» que pueda recibir al sindicato, a quien pide «cierta disponibilidad a entenderlo y saberlo leer». «Tenemos que encontrar el espacio de diálogo adecuado pero en medio de una huelga es complicado», afirma, para pedir «una tregua» a los convocantes de la protesta y añadir: «Haría falta, por respeto a los acuerdos con otros sindicatos».

«Es legítimo quejarse, pero no repetiremos las negociaciones. El convenio está firmado por 13 de los 15 delegados. Hay un sindicato que hace huelga, pero es minoritario, y no me refiero a que las enfermeras sean minoritarias, sino que el sindicato no tiene representación en la mesa. ¿A día de hoy tendrían mayoría absoluta? Quizás sí, pero no hay elecciones. Eso sí, han movido a mucha gente, y es importante, porque indica que hay malestar a pesar de las condiciones laborales firmadas. Esta es la lectura», razona.

Ante las críticas de «menosprecio» que ha recibido del sindicato y también por parte de algunos partidos políticos, Balcells asegura que escucha «mucho» a las enfermeras e insiste: «No minimizo la huelga ni el malestar. Le doy importancia porque me indica que hay ‘fiebre’ (...) Ha habido un momento álgido en que se ha visto que alguna cosa está pasando».

Abordaje profesional con una primera reunión con colegios profesionales el 3 de enero

El consejero defiende que el malestar entre las enfermeras «no se tiene que abordar desde un punto de vista sindical, sino profesional», y que lo han empezado a hacer. En este sentido, adelanta que el 3 de enero han convocado una reunión con los colegios de enfermería con la idea de ampliarla a las sociedades científicas, y que quieren continuar con conversaciones «con todos los sindicatos».

Balcells puntualiza que no crearán una mesa de trabajo como fue el acuerdo de salida de la huelga del sindicato Médicos de Cataluña hace un año. Así, indica que propusieron un espacio similar para enfermería pero que los colegios profesionales lo rechazaron, y que el planteamiento que hacen ahora es diferente: diálogo más frecuente y calendario de seguimiento para desplegar las curas enfermeras.

El titular de Salud también defiende que el departamento se ha «avanzado» en algunas reivindicaciones de las enfermeras y que el convenio del ICS las recoge, como el reconocimiento a través de complementos de las especialistas con título reconocido y de las especializadas vía máster o pericia.

Balcells recuerda que también han pedido al Estado un cambio en la clasificación de estas profesionales para que sean consideradas, y remuneradas, en el nivel A1 como a graduadas y que han incorporado parte de las variables de dirección por objetivos (DPO) al sueldo fijo. «Ya hemos ejercido nuestras competencias al alza», recalca.

Desarrollar la carrera de los administrativos y profesionalizar los equipos directivos de los NINGUNO

El consejero también admite «malestar» en los equipos de atención primaria por el convenio del ICS, que no ha gustado nada en algunos sectores, ya que además de Enfermeras de Cataluña, otros sindicatos han convocado huelgas en los últimos días. También, un centenar de directivos de una treintena de Cabeza de Barcelona han amenazado con dimitir en los próximos meses si no se reconocen las competencias de todos los profesionales.

En este sentido, Balcells señala que hay que avanzar en el desarrollo de los perfiles profesionales de las enfermeras, de los técnicos en curas auxiliares de enfermería (TCAI) y de los administrativos. El convenio del ICS «ha generado un cierto malestar que lo tenemos que reconducir en el sentido de desarrollar bien los perfiles profesionales», ha dicho.

El consejero explica que han creado dos grupos de trabajo internos al ICS, uno para «desarrollar la carrera profesional de los administrativos» y otro para «profesionalizar los equipos directivos» de la atención primaria.

Balcells reconoce que si los profesionales sanitarios cada vez tienen «más trabajo y más cualificada», se tienen que «preparar», «reconocerlos» y «pagarlos». «Es un proceso que no se salva sólo con un convenio colectivo, sino con un desarrollo profesional. Es necesario, porque cada vez hay más exigencia y demanda desde el punto de vista competencial», concluye.