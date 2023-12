Balcells posa com a condició per reunir-se personalment amb Infermeres de Catalunya que aturi la vaga indefinida

El conseller de Salut, Manel Balcells, posa com a condició per rebre ell personalment al sindicat Infermeres de Catalunya que aturi la vaga indefinida que ha convocat i que ja suma dotze dies. En una entrevista amb l’ACN, Balcells demana una «treva» per trobar un «espai de diàleg adequat» i «abordar les reivindicacions professionals». «En una vaga en actiu és difícil que les pugui rebre sense anar en detriment dels altres sindicats. Si hi hagués una aturada de la vaga seria més fàcil, permetria obrir aquest diàleg», diu. El conseller assegura que escolta les infermeres i que no menysté el sindicat, la vaga ni el malestar, però insisteix que la situació s’ha d’abordar des del punt de vista «professional» i «no sindical».

Tot i que el sindicat Infermeres de Catalunya no té representació a les taules de negociació, ha mobilitzat centenars de professionals en diverses protestes al carrer en una vaga del col·lectiu que va començar el 12 de desembre i que s'ha fet notar sobretot entre les infermeres de l'atenció primària.

La vaga i les manifestacions han mostrat un «malestar» de les infermeres que el propi conseller ha reconegut; un malestar apregonat per l’acord del tercer conveni de l’Institut Català de la Salut (ICS), l’empresa que gestiona la majoria de CAP i vuit hospitals, però que s’explica per altres motius de fons, com la manca de reconeixement que sent el col·lectiu.

Malgrat que hi ha hagut contactes i reunions entre el sindicat i responsables del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’ICS, Infermeres de Catalunya insisteix a reunir-se directament amb Balcells, però el conseller respon que hi ha «unes regles de joc sindicals que s’han de complir», en referència al fet que el conveni el van signar la majoria de sindicats amb representació a la mesa i que els convocants de la vaga no en formen part.

Balcells considera que ara es troben en un «atzucac» en l’apropament de posicions, però confia que trobaran el «desllorigador» a aquesta situació i «un espai de diàleg consensuat amb tots els actors». El conseller diu que «la veu de les infermeres, no la té només el sindicat» convocant de la vaga.

El màxim responsable de Salut sosté que en plena vaga és «difícil» que pugui rebre el sindicat, a qui demana «certa disponibilitat a entendre-ho i saber-ho llegir». «Hem de trobar l’espai de diàleg adequat però enmig d’una vaga és complicat», afirma, per demanar «una treva» als convocants de la protesta i afegir: «Caldria, per respecte als acords amb altres sindicats».

«És legítim queixar-se, però no repetirem les negociacions. El conveni està signat per 13 dels 15 delegats. Hi ha un sindicat que fa vaga, però és minoritari, i no em refereixo que les infermeres siguin minoritàries, sinó que el sindicat no té representació a la taula. Que a dia d’avui tindrien majoria absoluta? Potser sí, però no hi ha eleccions. Això sí, han mogut molta gent, i és important, perquè indica que hi ha malestar a pesar de les condicions laborals signades. Aquesta és la lectura», raona.

Davant les crítiques de «menyspreu» que ha rebut del sindicat i també per part d’alguns partits polítics, Balcells assegura que escolta «molt» les infermeres i insisteix: «No minimitzo la vaga ni el malestar. Li dono importància perquè m’indica que hi ha ‘febre’ (...) Hi ha hagut un moment àlgid en què s’ha vist que alguna cosa està passant».

Abordatge professional amb una primera reunió amb col·legis professionals el 3 de gener

El conseller defensa que el malestar entre les infermeres «no s’ha d’abordar des d’un punt de vista sindical, sinó professional», i que ho han començat a fer. En aquest sentit, avança que el 3 de gener han convocat una reunió amb els col·legis d’infermeria amb la idea d’ampliar-la a les societats científiques, i que volen continuar amb converses «amb tots els sindicats».

Balcells puntualitza que no crearan una taula de treball com va ser l’acord de sortida de la vaga del sindicat Metges de Catalunya fa un any. Així, indica que van proposar un espai similar per a infermeria però que els col·legis professionals van rebutjar-lo, i que el plantejament que fan ara és diferent: diàleg més freqüent i calendari de seguiment per desplegar les cures infermeres.

El titular de Salut també defensa que el departament s’ha «avançat» en algunes reivindicacions de les infermeres i que el conveni de l’ICS les recull, com el reconeixement a través de complements de les especialistes amb títol reconegut i de les especialitzades via màster o expertesa.

Balcells recorda que també han demanat a l’Estat un canvi en la classificació d’aquestes professionals perquè siguin considerades, i remunerades, en el nivell A1 com a graduades i que han incorporat part de les variables de direcció per objectius (DPO) al sou fix. «Ja hem exercit les nostres competències a l’alça», recalca.

Desenvolupar la carrera dels administratius i professionalitzar els equips directius dels CAP

El conseller també admet «malestar» en els equips d’atenció primària pel conveni de l’ICS, que no ha agradat gens en alguns sectors, ja que a més d’Infermeres de Catalunya, altres sindicats han convocat vagues en els últims dies. També, un centenar de directius d’una trentena de CAP de Barcelona han amenaçat de dimitir en els propers mesos si no es reconeixen les competències de tots els professionals.

En aquest sentit, Balcells assenyala que cal avançar en el desenvolupament dels perfils professionals de les infermeres, dels tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI) i dels administratius. El conveni de l’ICS «ha generat un cert malestar que l’hem de reconduir en el sentit de desenvolupar bé els perfils professionals», ha dit.

El conseller explica que han creat dos grups de treball interns a l’ICS, un per «desenvolupar la carrera professional dels administratius» i un altre per «professionalitzar els equips directius» de l’atenció primària.

Balcells reconeix que si els professionals sanitaris cada vegada tenen «més feina i més qualificada», s’han de «preparar», «reconèixer-los» i «pagar-los». «És un procés que no se salva només amb un conveni col·lectiu, sinó amb un desenvolupament professional. És necessari, perquè cada vegada hi ha més exigència i demanda des del punt de vista competencial», conclou.