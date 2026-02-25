Otra mujer denuncia a Errejón por una presunta agresión sexual en 2021

Otra mujer presentó el martes una denuncia contra Íñigo Errejón, en este caso por agresión sexual con penetración. Lo ha explicado su abogado, Alfredo Arrién, en declaraciones a Cuatro, que ha tenido acceso al escrito de denuncia. En él, la víctima asegura que el 16 de octubre del 2021, el exportavoz de Sumar al Congreso la agredió sexualmente a pesar de su oposición activa. La denunciante es una persona de reconocida notoriedad pública y quiere mantenerse en el anonimato. Arrién es también abogado de la actriz Elisa Mouliaá.

En la denuncia, la mujer explica que estaba en un acto de una amiga cuando Errejón le propuso ir a una fiesta juntos. Los dos habían consumido alcohol y accedieron al lavabo del local, donde el político, según la denuncia, le insistió para que le practicara una felación. «En un contexto de presión, consumo de alcohol y cocaína accedí de manera renuente», dice el escrito.

Según su relato, se marcharon del lugar y fueron a casa de Errejón en un vehículo de un amigo suyo. En el trayecto, dice la denuncia, el político empezó a introducirle los dedos en vagina sin su consentimiento. Ella expresó su negativa e intentando apartarse, produciéndose un «forcejeo». «Errejón persistió en su conducta, intentando penetrarme a pesar de mi oposición activa», dice el escrito.

Ya en su domicilio, según la denuncia, «la sujetó por el cuello, la colocó de espalda y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento». También le dijo frases como «si gritas será peor».