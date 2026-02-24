Cambio de hora 2026: Ya se sabe el día en qué tendremos que cambiar los relojes

Ya se sabe el día en qué tendremos que cambiar los relojes

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

España volverá a adelantar los relojes con el primer cambio de hora del 2026. Tal como establece el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el ajuste se hará la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo, coincidiendo con el último domingo del mes.

En aquel momento, a las dos de la madrugada serán las tres, de manera que el día tendrá 23 horas. Este movimiento marca el inicio del periodo conocido como horario de verano, que se alargará hasta el próximo cambio previsto para el domingo 25 de octubre de 2026.

El cambio de hora se aplica dos veces el año con el objetivo de adaptar la jornada a las horas de luz natural disponibles y favorecer el ahorro energético. El origen de esta medida se remonta al siglo XVIII, cuando Benjamin Franklin planteó la idea de aprovechar mejor la luz solar. Aunque no se implantó entonces, la propuesta acabó tomando forma décadas más tarde y se generalizó en el siglo XX. Actualmente, una setentena de países siguen aplicando este sistema.

Entre los argumentos a favor del cambio de hora está el alargamiento de las tardes con luz, hecho que favorece la vida social, la actividad al aire libre y, según varios estudios, puede tener efectos positivos en el estado de ánimo y en determinados indicadores de salud. También se vincula con un incremento de la actividad económica en sectores comerciales y de ocio.

Sin embargo, el debate continúa abierto. Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), una mayoría de la población española es partidaria de eliminar los dos cambios anuales y, en caso de escoger, optaría por mantener el horario de verano durante todo el año.

Hay que recordar que España no siempre ha tenido el actual huso horario. Hasta 1940 regía el del meridiano de Greenwich (GMT+0), lo mismo que el Reino Unido y Portugal. Aquel año se adelantó una hora el horario oficial, una decisión que todavía hoy marca la organización del tiempo en el país.