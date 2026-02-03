Un experto revela cuánta fruta tienes que comer al día para vivir más años

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El debate sobre el cual quiere decir comida sana ha vuelto a ganar protagonismo a raíz de las declaraciones de Valter Longo, uno de los principales referentes internacionales en el estudio del envejecimiento. El investigador italoamericano asegura que el consumo excesivo de fruta no siempre es beneficioso y advierte que, si el objetivo es vivir más años y con mejor salud, hay bastante con una cantidad muy reducida: unos 30 gramos al día.

Longo pone en duda una de las ideas más arraigadas en la nutrición popular, según la cual la fruta se puede consumir sin límite. Sin demonizarla, alerta de que su contenido en fructosa puede generar efectos adversos cuando se hace un consumo elevado y sostenido en el tiempo. Según explica, la clave no es eliminarla de la dieta, sino entender que la moderación es esencial para preservar el equilibrio metabólico.

El experto recuerda que las recomendaciones clásicas de consumir cinco raciones diarias a menudo se malinterpretan. Mientras que las verduras aportan fibra y pocos azúcares, algunas frutas concentran una cantidad elevada de hidratos de carbono simples. En este sentido, advierte que comer varias piezas de fruta cada día puede suponer una ingesta de fructosa superior a la que el cuerpo necesita, hecho que puede favorecer, a largo plazo, el aumento de peso.

También señala que hay personas que asocian salud con consumir grandes cantidades de fruta, como varios plátanos al día, sin tener en cuenta el impacto metabólico. De hecho, destaca que algunas de las llamadas zonas azules del planeta, como Okinawa, presentan una longevidad elevada a pesar de tener un consumo de fruta relativamente bajo.

Sus advertencias encuentran soporte en varias investigaciones científicas. Organismos como la Fundación Española del Corazón apuntan que un exceso de fructosa puede estar relacionado con un aumento de la presión arterial y de los triglicéridos. Además, estudios universitarios han observado que dosis elevadas de este azúcar pueden favorecer la acumulación de grasa en el hígado y afectar a la salud vascular.

La propuesta de Longo se enmarca dentro de su conocida «dieta de la longevidad», basada en un predominio de verduras, legumbres, cereales integrales y aceite de oliva, con una aportación moderada de proteínas y un consumo limitado de pescado. Este patrón alimentario se complementa con horarios regulares de las comidas y una ventana de alimentación ajustada al ritmo biológico.

En un contexto como el mediterráneo, donde la fruta es vista como un alimento seguro y casi sin restricciones, el mensaje puede resultar sorprendente. Sin embargo, Longo insiste en que no se trata de renunciar a sus beneficios, sino de aprovecharles sin exceso. Según el científico, envejecer mejor no depende de comer más, sino de comer con criterio y entender cómo cada nutriente influye en el funcionamiento del cuerpo.