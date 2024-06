Abascal replica al PSOE: «Este 9-J se vota la seguridad de las mujeres o Pedro Sánchez»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha planteado las elecciones del 9 de junio como una dicotomía entre votar la seguridad de las mujeres o Pedro Sánchez. Así lo ha dicho después de que los socialistas hayan alertado que votar Vox va en contra del feminismo y que la candidata del PSOE, Teresa Ribera, haya dicho que Vox sólo quiere a las mujeres para «ligarlas a la pata de la cama».

«Se tiene que tener la cara de cemento armado para decir eso, cuando con Sánchez se han multiplicado por 3 las agresiones sexuales en España y cuando Sánchez importa un tipo de inmigración procedente de África que no tiene ganas de respetar a las mujeres», ha dicho desde Murcia.

Abascal también ha avisado de que, si se da un paso más en la «destrucción de la unidad», su partido se situará «físicamente» delante.

Abascal ha defendido el tono de su partido contra el PSOE a pesar de los acusen de «violencia política» y que el PP apueste por un discurso más suave. «Después de la traición, la corrupción y el engaño sistemático, poco los decimos y poco hacemos», ha defendido al líder del partido de extrema derecha.

De hecho, se ha reafirmado en su tono asegurando que Vox «no dará ni un paso atrás ante ningún insulto del PSOE» y ha avisado de que, si es necesario, «redoblarán la apuesta».

«No nos da miedo la izquierda enloquecida ni el PP que dice que se rompe la convivencia, que no nos ataquen. Y si ellos no quieren, que se pongan al lado,» ha dicho dirigiéndose a los populares. «Estamos aquí para decir más muros y menos moros que no respetan a las mujeres», ha añadido.

También ha cargado contra la ley de amnistía, que el Congreso aprobó de manera definitiva el jueves pasado. «Nosotros no nos dejaremos robar nuestra patria y no permitiremos que avancen en la destrucción de la unidad ni el intento de sacarnos las libertades. Responderemos con contundencia. Que no den un paso adelante porque no estaremos quietos y que no se atrevan a seguir avanzando porque nos encontrarán físicamente delante, si es necesario,» ha avisado.

Según Abascal, con la ley de amnistía, se ha perpetuado desde el Palau de la Moncloa el golpe de estado «separatista» iniciado en el 2017. Y ha subrayado que la ley supone decir que la igualdad entre españoles es «una porquería que puede ser pisada».

También ha reprochado al PP que ahora dedique la campaña de las elecciones europeas a hablar de amnistía cuando no lo hicieron en la campaña de las catalanas del 12-M. «Menos hablar de amnistía y más paralizarla en el Senado y haber planteado un conflicto institucional a la altura», ha defendido.

Por otra parte, Abascal también ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de tener un conflicto diplomático «por semana» para tapar, según ha dicho, su «corrupción política y económica».

Por su parte, el candidato de Vox al 9-J Jorge Buxadé ha defendido que su partido quiere cambiar el sistema de abajo hacia arriba y se ha cuestionado por qué sirve el Parlamento Europeo. «Para empeorar lo que viene de la Comisión Europea», ha contestado él mismo.

Según Buxadé, a las elecciones europeas del 9 de junio hace falta «arrancar» lo que quede de derecha conservadora y patriota al PP europeo y llevarlo hacia ellos para hacer una «alternativa al pacto verde y al pacto de la inmigración».

