La Audiencia Nacional suspende la vista de alegaciones de las defensas de la Operación Judas

La Audiencia Nacional ha suspendido este lunes la vista de alegaciones que se tenía que celebrar en Madrid en presencia de las defensas de los acusados de la Operación Judas. Según ha explicado la abogada de los CDR procesados, Eva Pous, la cita se ha anulado por la petición de uno de los letrados, que estaba de baja. La sala ha adelantado que se volvería a convocar la vista, pero no ha puesto fecha. En sus escritos, fiscalía solicita hasta veintisiete años de prisión por algunos de los encausados, pero la defensa, liderada por Alerta Solidaria, argumenta que el juicio no se tendría que producir por la tramitación de la ley de amnistía. Antes del encuentro, representantes de la entidad han asegurado que la tramitación de la ley ha acelerado toda la instrucción del caso.

«Hay un proyecto de ley (de amnistía) que si todo va como parece, hacia medios mayo estará publicado y será de lleno efecto y la aplicación en este caso, así que no tiene demasiado sentido continuar con la tramitación de este procedimiento,» ha argumentado Pous. Según su opinión, el juicio de la Operación Judas no tendría que haber existido «nunca», pero con la ley de perdón hay «elementos objetivos» para detenerse.

«Confiar, en el Estado español, no lo confiamos nada, pero por la literalidad del texto sería un caso que entraría al cien por cien a la ley de amnistía. A pesar de eso, no somos naïf, conocemos perfectamente lo que hace el Estado y en qué parámetros se mueve y seguramente lo tendremos que batallar», ha argumentado en declaraciones en la prensa desde la puerta de la Audiencia Nacional.

Antes del inicio de la vista, el portavoz de Alerta Solidaria Martí Majoral ha explicado a la ACN que las defensas tienen «argumentos de peso» para demostrar a la justicia que toda la Operación Judas es «un montaje» y sus acusados tendrían que ser absueltos. Sin embargo, ha defendido que la aplicación de la amnistía permitiría «ahorrar» el sufrimiento que supondría el juicio que, según su opinión, quiere mostrar un relato «falso» para vincular independentismo y terrorismo.

La ley ha «acelerado» el procedimiento

«Si nos podemos evitar el juicio, mejor,» ha defendido Majoral. Según su opinión, todo el procedimiento se hace «en campo contrario» y con un árbitro «con las cartas marcadas» a pesar de las evidencias. «Estamos ante unos tribunales políticos que hace mucho tiempo que han perdido toda imparcialidad, si es que la tuvieron nunca», ha agregado.

Alerta Solidaria, entidad que vehicula la defensa de buena parte de los acusados, considera que la propia tramitación de la amnistía ha «acelerado» todo el procedimiento de una Operación Judas que investiga supuestas intenciones terroristas por parte de un grupo de CDR del Vallès Occidental. «Vemos que han ido muy rápidos a la fase final cuando se empezó a hablar de la ley de amnistía», asevera Majoral.

«Todo se ha ido acelerando mucho. Es evidente que a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo se hace política de manera bastante bruta», ha lamentado. «La tramitación ha acelerado trámites y toda la causa de la Operación Judas y Tsunami Democrático», ha resuelto.

Los acusados y la amnistía

Xevi, uno de los acusados del procedimiento contra los CDR, ha indicado a la ACN que está viviendo la instrucción como una parte más de la «represión» contra los encausados y sus familias. «Tengo muchas ganas que se acabe todo ya», explicaba desde Madrid. Con respecto a la aplicación de la amnistía, se ha mostrado conservador. «Hasta que no me llamen los abogados y nos digan que se ha acabado todo, no me creeré nada», ha agregado. Según su opinión, todo el debate sobre la ley ha permitido «remover» la visión sobre los procedimientos que se los ha aplicado los últimos años.