Tarragona En Comú Podem rebutja la retallada de llocs de treball a Repsol
La formació veu preocupant que aquesta mesura pugui afectar la seguretat de les instal·lacions i del conjunt del territori
El Grup Municipal Tarragona en Comú Podem ha expressat el seu rebuig a la decisió de Repsol d’eliminar 26 llocs de treball al complex industrial de Tarragona, tal com han denunciat els sindicats. La formació considera especialment preocupant que aquesta mesura pugui afectar la seguretat de les instal·lacions i del conjunt del territori.
Segons han traslladat els representants dels treballadors, aquesta reducció de plantilla podria comprometre el correcte funcionament del complex petroquímic i incrementar els riscos en un entorn especialment sensible. Davant d’això, Tarragona En Comú Podem ha remarcat que la seguretat industrial i ambiental ha de ser una prioritat absoluta.
El grup municipal ha criticat que aquesta decisió es produeixi en un moment en què Repsol registra importants beneficis econòmics. En aquest sentit, el conseller de Tarragona en Comú Podem, Toni Carmona, ha afirmat que «és inacceptable que una empresa amb els beneficis de Repsol opti per retallar plantilla si això pot comprometre la seguretat dels treballadors i treballadores i del conjunt de la ciutadania».
Carmona ha afegit que «Repsol hauria de ser un exemple de compromís amb el territori i amb les persones, i decisions com aquesta van just en la direcció contrària», tot recordant la importància estratègica de la companyia en l’àmbit econòmic i social de Tarragona.
A més, des de Tarragona En Comú Podem també es recorda que Repsol ja va exercir pressió sobre el Govern advertint de la possibilitat de paralitzar inversions a Tarragona i desviar-les a altres territoris, si es gravaven els seus beneficis extraordinaris. En aquest sentit, el grup subratlla que aquesta situació es produeix en un context de beneficis rècord per part de la companyia. «No és acceptable que es plantegin aquest tipus de condicionants quan es parla de fiscalitat i, en canvi, ara es mantinguin polítiques de retallades que afecten directament la plantilla i poden posar en risc la seguretat»,