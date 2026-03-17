L’STR critica la reducció de llocs d’estructura al Complex Industrial de Repsol a Tarragona
El sindicat alerta de riscos per a la seguretat industrial i denuncia la incoherència de plantejar retallades en un context de sobrecàrrega de treball i torns prolongats
El Sindicat de Treballadors (STR) ha expressat el seu rebuig a la proposta de reorganització plantejada per la direcció de Repsol al Complex Industrial de Tarragona, que preveu la reducció de llocs d’estructura en diferents àrees del centre. Asseguren que l'empresa vol eliminar 26 llocs de feina al complex industrial, 3 llocs de treball de Repsol Fuels i 23 de Repsol Materials.
Segons la informació traslladada a la representació dels treballadors, els canvis organitzatius afectarien diversos àmbits de l'activitat industrial, incloent-hi posicions de responsabilitat en unitats de procés, personal tècnic i àrees de suport clau per al funcionament de les instal·lacions.
Per als representants de l’STR a Repsol Tarragona, aquesta proposta és «rotundament inacceptable» i el sindicat manifesta la seva «oposició frontal a qualsevol reducció de llocs d’estructura que pugui afectar la seguretat industrial, l'operativa diària i el coneixement tècnic del complex».
Des de l’STR adverteixen que aquest tipus de decisions es produeixen en un context especialment sensible, marcat per càrregues de treball elevades i la implantació de torns de fins a 12 hores en determinades àrees, fet que ja suposa una exigència significativa per a les plantilles.
«Plantejar una reducció d’estructura mentre existeixen situacions de sobrecàrrega de treball i torns prolongats no és coherent ni des del punt de vista operatiu ni des del punt de vista de la seguretat. Les instal·lacions requereixen equips dimensionats i descansats per operar amb garanties», assenyalen representants de l’STR al complex.
El sindicat recorda que el Complex Industrial de Tarragona és una infraestructura estratègica dins del sistema energètic i industrial, on la seguretat, la fiabilitat i la continuïtat de les operacions depenen directament de l’experiència i la coordinació dels seus professionals.
En aquest sentit, insisteixen que «la reducció de determinats llocs no es pot analitzar únicament com una mesura organitzativa, sinó que s'ha de valorar en termes d’impacte real sobre la seguretat de les instal·lacions, la càrrega de treball i la capacitat de resposta operativa».
Així mateix, des de l’STR consideren que aquest tipus de plantejaments no es corresponen amb la situació actual de la companyia, que presenta una posició financera sòlida i una elevada capacitat de generació de resultats.
«Els resultats de l’empresa no s'expliquen sense el treball diari de les persones que operen les plantes. Són els treballadors qui garanteixen la producció, la seguretat i l'eficiència. Per això no és coherent plantejar reduccions d’estructura en un moment en què la companyia manté resultats sòlids», subratllen els representants sindicals.
L’STR ha sol·licitat a la direcció de la companyia informació detallada sobre l’abast de la proposta al complex de Tarragona, així com l’obertura d’un procés de diàleg que permeti analitzar amb rigor les seves implicacions industrials, organitzatives i laborals.
Des del sindicat reiteren que el futur del complex passa per reforçar les plantilles, consolidar el coneixement tècnic i garantir condicions de treball que permetin operar amb seguretat i eficiència, especialment en un entorn de creixent complexitat industrial.
«Les persones que treballen al complex han demostrat sobradament el seu compromís amb la seguretat i la continuïtat de l'activitat. Aquest compromís s’ha de reflectir en decisions que reforcin, i no debilitin, l'estructura professional de les plantes», conclouen els representants de l’STR a Repsol Tarragona.