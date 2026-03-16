Urbanisme
Tarragona inicia la reforma de la carretera del polígon Francolí: nova rotonda i afectacions al trànsit
Les obres renovaran el ferm de la via, milloraran el drenatge i duraran aproximadament tres mesos
L’Ajuntament de Tarragona ha iniciat aquest dilluns les obres de rehabilitació del ferm de la carretera del polígon industrial Francolí, una actuació que també preveu la construcció d’una nova rotonda i un col·lector per millorar el drenatge de la zona. Els treballs es desenvoluparan en el tram comprès entre l’inici del vial i el parc de bombers.
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que aquesta intervenció permetrà “dignificar” un dels espais industrials estratègics de la ciutat. Segons ha assenyalat, feia anys que el polígon no rebia inversions d’aquest tipus i l’actuació millorarà tant la mobilitat dels treballadors com la seguretat dels conductors que circulen per la zona.
Les obres, que executarà l’empresa Tecnofirmes, compten amb un pressupost de 664.144,8 euros (IVA inclòs) i una durada prevista d’uns tres mesos. A més de renovar el paviment, el projecte preveu construir una nova rotonda per facilitar l’accés a l’aparcament de l’EMT i millorar la connexió amb l’autovia A-27.
El pla també preveu la instal·lació d’un nou col·lector dins del Pla Director de Clavegueram, amb l’objectiu de millorar les condicions de drenatge de la zona. Durant les primeres setmanes d’obra, i fins la Setmana Santa, es produiran talls puntuals de carril en ambdós sentits de circulació, mentre que més endavant s’habilitaran desviacions provisionals que s’aniran comunicant a mesura que avancin els treballs.