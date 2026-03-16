Una empresa catalana experta en patrimoni elabora el Pla Director de la Font dels Lleons
Va redactar el Pla de Gestió de Tàrraco
Una empresa catalana experta en patrimoni és l’encarregada d’elaborar el Pla Director de la Font dels Lleons. Es tracta d’un equip professional que ja té experiència a la ciutat: va elaborar el Pla de Gestió de Tàrraco, document presentat el passat mes de desembre i creat per garantir la conservació, l’autenticitat i la integritat del conjunt reconegut Patrimoni Mundial per la UNESCO.
L’empresa està dirigida per Antoni Nicolau, que fou Director del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona (1993-2007) i President de l’Associació Internacional dels Museus de la Ciutat (1993-1996). Nicolau també va ser membre del Comitè Europeu de Museus d’Història, entre altres càrrecs de rellevància dins del món del patrimoni i la conservació.
L’empresa té més de vint anys d’experiència en el sector, i ara serà l’encarregada de l’elaboració d’un document que es preveu clau per a la futura obertura de la Font dels Lleons a la ciutadania. El Pla Director definirà la conservació del monument, però també les possibilitats de museïtzació que ofereix i les actuacions adients per a aconseguir-ho.
Segons fonts properes al projecte, una rampa des del carrer fins a la font seria l’opció més assequible. Cal recordar que la font està enterrada diversos metres sota terra.