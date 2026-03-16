PATRIMONI
Les obres a sobre de la Font dels Lleons de Tarragona van afectar «mínimament» les restes
Generalitat i propietat ja estan en converses per a la realització d’un nou projecte «amb garanties de conservació»
Les obres que la propietat dels baixos de la Font dels Lleons va començar gairebé dos anys van tenir una «mínima afectació» sobre les restes arqueològiques. Així ho assegura el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que en les darreres setmanes ha realitzat el control arqueològic per valorar l’estat de la font monumental que es troba enterrada entre els carrers Eivissa i Pere Martell.
L’Ajuntament de Tarragona va obrir un expedient a la propietat de la finca per haver iniciat obres sense llicència, fet que va provocar l’aturada d’aquestes. Segons va manifestar en aquell moment el promotor, les obres tenien l’objectiu d’assegurar l’estabilitat del pàrquing exterior que es troba a tocar dels terrenys, i que s’estaria desplaçant cap a les restes. Així doncs, es tractava d’una «actuació d’emergència» que cercava reforçar els talussos limítrofs al pàrquing.
Per tal d’aconseguir la llicència i acabar les obres dintre de la legalitat, era imprescindible la realització d’un control arqueològic. L’objectiu d’aquesta actuació era verificar que les restes no havien patit cap afectació durant l’inici de les obres. Malgrat que aquesta actuació havia d’anar a càrrec de la propietat, va ser finalment la Generalitat qui en va assumir els costos i l'execució.
Després de comprovar que les restes es troben en bon estat de conservació, fonts del Departament de Cultura indiquen que ja estan en converses amb el promotor per a la realització d’un nou projecte «amb garanties de conservació del patrimoni arqueològic que pugui ser autoritzat per la Comissió Tècnica de Patrimoni Cultural». Un cop s’aprovi, la propietat podrà demanar a l’Ajuntament la llicència que permeti finalitzar aquestes actuacions.
La propietat ha defensat des de l’inici que les obres no havien malmès les restes. Així ho van corroborar també experts en patrimoni coneixedors d’aquestes actuacions. Tot i això, l’actuació era imprescindible des de l’àmbit legal per a continuar amb els moviments de terres. De fet, el control arqueològic era un document que se sol·licitava, per part d’Ajuntament i la Generalitat, des del 30 de juliol de 2024. Així es constata en la documentació a la qual va tenir accés Diari Més.
Finalitzar les obres d’emergència serà un pas important per a la futura museïtzació de la Font dels Lleons. L’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, ja es va comprometre a desencallar aquest projecte durant el seu mandat i les converses per a assolir-ho s’estan produint, també amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.