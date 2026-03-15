Societat
Retiren el niu de vespa asiàtica detectat al carrer Johann Sebastian Bach de Tarragona
L'espècie, coneguda científicament com a vespa velutina, té un comportament especialment agressiu i afecta seriosament la biodiversitat
El niu de vespa asiàtica que es va detectar a finals de febrer al carrer Johann Sebastian Bach de Tarragona ja ha estat retirat. Fa setmanes que els veïns de la zona van alertar de la seva presència, just davant de les piscines Tàrraco.
Finalment, ha estat l'Associació Molí del Fort que s'ha encarregat de la seva retirada. Es tracta d'un centre de conservació de fauna i de gestió de la biodiversitat que executa aquesta tasca de forma gratuïta. Un cop retirats, l'entitat dona els nius perquè aquests es puguin utilitzar en la recerca i la divulgació.
Una espècie exòtica invasora
L’espècie es coneix científicament com a vespa velutina. Es tracta d'una espècie exòtica i invasora, que s’ha estès en els darrers anys per la demarcació i el país. La seva presència creixent genera preocupació tant per la seguretat de les persones com pel seu impacte ambiental.
Rubén Alcázar, especialista en control de l’espècie, va explicar en una entrevista al Diari Més que el principal risc són les picadures, que en persones al·lèrgiques, nens o gent gran poden provocar reaccions greus com xocs anafilàctics. En persones sanes, una o dues picadures solen causar inflamació i dolor.
Més enllà del perill directe, l’impacte sobre la biodiversitat és especialment preocupant. La vespa velutina depreda abelles i altres insectes pol·linitzadors, afectant greument l’apicultura i l’equilibri dels ecosistemes. Un sol niu pot eliminar milers d’abelles en una temporada.
Alcázar també recorda que el comportament defensiu d’aquesta espècie és especialment agressiu. Quan se senten amenaçades, les vespes poden atacar en grup, fet que incrementa el risc en cas d’apropar-se o intentar manipular el niu. Per això, els experts recomanen no intervenir-hi directament i avisar els serveis corresponents.
Segons l’especialista, «és impossible erradicar la vespa asiàtica, però sí que es pot disminuir de manera significativa amb actuacions ràpides i sistemes de control selectius». En aquest sentit, la detecció precoç i la retirada àgil dels nius és clau per evitar que el problema es multipliqui de cara als pròxims mesos.