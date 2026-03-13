Gastronomia
Un nou restaurant arriba al centre de Tarragona: el xauarma és el seu plat estrella
Els primers visitants podran gaudir de menjar gratuït fins esgotar existències
La ciutat de Tarragona estrena un nou espai gastronòmic amb l’obertura d’Armon’s Shawarmeria. La inauguració tindrà lloc aquest divendres a partir de les 20 hores i els primers visitants podran gaudir de menjar gratuït fins esgotar existències, amb l’objectiu de donar a conèixer la seva proposta centrada en la qualitat i els productes locals.
El restaurant, ubicat al carrer Eivissa, número 24, aposta per un xauarma que torna als orígens del plat, però amb ingredients de la regió. Segons els seus fundadors, la clau està en utilitzar carns de qualitat, verdures de productors locals i salses naturals.
Reus
L’hotel de Reus que es transformarà en un 4 estrelles: tindrà gimnàs i un restaurant amb vistes
Daniel Cabezas Ramírez
Armon’s Shawarmeria busca diferenciar-se del menjar ràpid habitual i dels kebabs convencionals, amb una preparació artesanal de la carn i un sabor únic que, asseguren, no es troba en altres locals. Així, volen oferir a tarragonins i visitants una experiència gastronòmica diferent al centre de la ciutat.
La seva carta inclou xauarmes, plats de xauarma -de pollastre, de vedella o mixt acompanyat d’amanida, patates i salses- hamburgueses, amanides i complements com aletes de pollastre, nuggets, fingers de pollastre, falàfel, hummus o patates fregides. A Armon’s Shawarmeria també disposen de postres -pastissos d’Oreo, de Lotus i de llimona- i de cafès.