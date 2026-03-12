SEGURETAT
Control a la rotonda de les Gavarres: enxampen 27 vehicles circulant amb excés de velocitat
Els Mossos d'Esquadra també van denunciar un conductor per donar positiu en drogues o dos més per circular sense punts al carnet
Agents dels Mossos d'Esquadra de la l'Àrea Regional de trànsit del Camp de Tarragona van dur a terme dimecres un control de velocitat a la carretera T‑11, a l’altura de la rotonda de les Gavarres, a Tarragona. l'objectiu del dispositiu era reforçar la seguretat viària després que en els darrers dies s’hi hagin produït dos accidents greus.
Durant el dispositiu es van controlar 439 vehicles. El radar va captar 27 vehicles circulant per sobre del límit de velocitat establert. La velocitat més elevada detectada va ser de 119 km/h en un tram limitat a 60 km/h.
A més, els agents van denunciar un conductor per donar positiu en drogues i dos conductors que circulaven amb el permís sense punts.
Els Mossos d’Esquadra recorden que la velocitat inadequada és un factor determinant en la gravetat dels accidents, especialment en punts de gran intensitat de trànsit com la rotonda de les Gavarres.
Per tot plegat, els controls en aquest punt es reforçaran de manera continuada per prevenir nous sinistres i millorar la seguretat de tots els usuaris.
La rotonda de les Gavarres és un punt negre que concentra molts accidents a la ciutat. De fet, la matinada de dimecres un vehicle que, aparentment també circulava a gran velocitat, va bolcar a la rotonda i el seu conductor va quedar atrapat a l'interior. Un dia abans, un altre vehicle va topar contra un mur de formigó i es va incendiar.