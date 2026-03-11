SUCCESSOS
Greu accident a la rotonda de les Gavarres: un vehicle bolca i el seu conductor queda atrapat
Els fets van passar a les onze de la nit i els Bombers van fer tasques d'excarceració
La rotonda de les Gavarres a la T-11 va ser escenari, un altre cop, d'un accident greu. Ahir a les 23.04 hores els Bombers de la Generalitat van rebre un avís per un accident d'un vehicle que havia bolcat a la rotonda de Tarragona i havia quedat recolzat a la xarxa protectora. Els Bombers han treballat amb quatre dotacions.
En l'incident, el conductor, únic ocupant, ha quedat atrapat a l'interior del vehicle. Els bombers han procedit a la seva excarceració i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat al conductor a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.
Aquesta rotonda ha estat protagonista de molts accidents greus, dos d'ells mortals. Al febrer de 2018, dues noies van morir i un noi va resultar ferit en un accident on el vehicle va topar contra la tanca de formigó de la rotonda, i es va precipitar per un terraplè fins al voral de l'autovia A-7. Arran d'aquest incident es van instal·lar unes xarxes protectores. Mentre que al maig de 2021 un altre home va morir en sortir de la via i bolcar amb el cotxe en aquest mateix punt.
Fa dos dies, un cotxe va topar contra un dels murs de formigó de la rotonda, el qual es va partir en dos per l'impacte. El vehicle es va incendiar i els tres ocupants van poder sortir pel seu propi peu.