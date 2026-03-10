Viral
Tancs militars arriben a Tarragona: el vaixell 'El Camino Español’ atraca al Port rumb a Saragossa
L’operatiu forma part d’unes maniobres militars previstes al Camp de Maniobres de San Gregorio
Diversos tancs militars han desembarcat al Port de Tarragona rumb a unes maniobres a Saragossa. Una columna formada per tancs i altres vehicles de l’Exèrcit ha desembarcat a les instal·lacions portuàries després de viatjar amb vaixell des de Ceuta.
Segons han confirmat fonts de la Subdelegació del Govern, el material ha arribat a bord del vaixell militar El Camino Español, que transportava vehicles i equipament pertanyents a diferents unitats militars de Ceuta i Melilla.
Una vegada completada la descàrrega al port, els carros de combat han estat traslladats principalment per ferrocarril, mentre que els vehicles de rodes han iniciat el seu desplaçament per carretera amb destinació a Saragossa.
Tot aquest operatiu forma part d’unes maniobres militars previstes al Camp de Maniobres de San Gregorio, un dels principals centres d’entrenament de l’exèrcit a Espanya. Es tracta d’exercicis programats que es realitzen de forma periòdica per preparar a les unitats en diferents escenaris operatius i que, segons les autoritats, no tenen relació amb conflictes internacionals actuals.