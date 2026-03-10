POLÍTICA
ERC proposa invertir 10 MEUR del romanent de Tarragona en habitatge per a lloguer assequible
Els republicans també plantegen destinar recursos a la climatització de les escoles i a millorar les voreres i l’asfaltat
El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona proposa destinar 10 milions d’euros del romanent municipal a polítiques d’habitatge, amb l’objectiu d’augmentar el parc de lloguer accessible a Tarragona. Aquesta inversió permetria adquirir prop de 200 habitatges per incorporar-los al parc públic i també impulsar ajuts per a la rehabilitació d’habitatges per posar-los al mercat de lloguer assequible.
«Des d’ERC som propositius perquè els diners tinguin un impacte positiu entre la ciutadania. En aquest sentit, l’habitatge és un dels principals problemes a la ciutat, per això volem actuar de manera decidida i ampliar el parc públic municipal», ha proposat l’alcaldable d’ERC, Xavi Puig, que defensa que Tarragona necessita «polítiques valentes per garantir que els joves i moltes famílies puguin continuar vivint a la ciutat».
Tarragona
Tarragona tanca el 2025 amb 19 milions d'euros de superàvit
John Bugarin
A més, els republicans plantegen destinar 5 milions d’euros a la climatització de les escoles, amb l’objectiu de garantir condicions adequades a les aules. «És una inversió necessària per adaptar els equipaments educatius al canvi climàtic», ha expressat Puig.
Pel que fa a l’espai públic, ERC proposa invertir 2,1 MEUR en la millora de voreres i 2 MEUR en actuacions d’asfaltatge, especialment al polígon Entrevies i Riuclar, així com al Francolí, on ja tenen el projecte del vial central en marxa. «Aquestes actuacions permetrien millorar la seguretat, l’accessibilitat i el manteniment de l’espai públic», ha afegit Puig.
Finalment, ERC recorda que la liquidació del pressupost municipal ha confirmat un romanent de més de 19 milions d’euros i uns ingressos molt superiors als previstos inicialment. En aquest sentit, el grup municipal insisteix que ja va advertir durant el debat pressupostari que els ingressos augmentarien, especialment els procedents de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE). La liquidació pressupostària confirma que l’Ajuntament ha ingressat 14,7 milions d’euros més dels previstos inicialment. Per tant, la previsió era completament errònia.
Els republicans consideren que aquest romanent és «una autèntica animalada» i asseguren que posa en evidència, un cop més, que Viñuales va faltar a la veritat quan va afirmar que estàvem en fallida. «Aquest romanent també demostra que una baixada de l’IBI com vam proposar des d’ERC l’any passat, era totalment possible», conclou el conseller Jordi Fortuny.