Economia
Tarragona tanca el 2025 amb 19 milions d'euros de superàvit
L’Ajuntament va ingressar 14,7 MEUR més del que s’havia previst durant l'exercici passat
L’Ajuntament de Tarragona ha tancat l’exercici econòmic del 2025 amb un superàvit de 15,9 milions d’euros. A aquesta xifra cal sumar els excedents dels organismes autònoms —Institut de Serveis Socials (IMSST), Patronat de Turisme i Patronat d’Esports—, que segons l’informe elaborat per Viceintervenció sobre la liquidació del pressupost ascendeixen a 3,2 milions d’euros. Així, el romanent de tresoreria total se situa en els 19 milions d’euros.
Segons el document de l’alt funcionari, aquest sobrant es deu principalment al fet que es van ingressar 14,7 milions més dels que s’havien previst inicialment. D’aquests, 3,8 milions són de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE). La recaptació també va ser superior a la que es va pressupostar: 2,1 milions més de l’impost de plusvàlua, 1,8 milions de l’impost de construccions (ICIO) i 1,2 milions de l’impost de béns immobles (IBI). La consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, aclareix que «els augments no es deuen a una pujada dels tributs». En aquest sentit, diu que, en el cas de la plusvàlua i l’ICIO, respon a «una millora general de la situació econòmica».
El romanent del 2025 supera clarament el de l’any anterior, quan la suma de l’Ajuntament i els organismes autònoms va ser de 14,7 milions d’euros, i és més del doble del superàvit del 2023. Respecte al grau d’execució de les despeses corrents, Mascaró ha destacat que «el percentatge (93,23%) és similar al del 2024, però s’ha gastat més», tot recordant que la despesa pressupostada el 2025 (183,7 MEUR) era un 6,3% superior al de 2024.
La consellera ha valorat positivament la liquidació dels comptes: «Estem gestionant amb rigor, responsabilitat i visió de futur, assegurant l’estabilitat econòmica de l’Ajuntament i alhora impulsant inversions positives per a la ciutat». A més, afirma que el romanent disponible «permet afrontar amb garanties els desafiaments futurs». La quarta tinenta d’alcalde també ha ressaltat la bona evolució del pagament a proveïdors, amb un període mitjà situat entre 16 i 25 dies, i ha recordat que, durant el 2025, es van amortitzar prop de 14,8 milions d’euros de deute. De moment, no s’ha decidit quin serà el destí dels 19 milions d’euros de superàvit.
L’informe de liquidació passarà per la Comissió d’Hisenda d’aquest dimecres, abans d’elevar-lo al ple per a la seva aprovació. Jordi Fortuny (ERC) considera que «aquest romanent és una animalada» i que confirma que «l’alcalde Viñuales va mentir dient que l’Ajuntament estava en fallida». «Es podia rebaixar l’IBI, com vam proposar l’any passat», afegeix. Hi coincideix Maria Mercè Martorell (PP), qui critica que «no era cert que faltaven 14 milions d’euros a principi de mandat ni era necessari aquell augment brutal dels impostos», remarca.
Jordi Sendra (Junts) ha posat el focus en l’ús dels romanents per a inversions, recordant que «gràcies a Junts a Madrid els romanents poden anar a inversions» i reclamant que també es puguin destinar a despeses de funcionament. Finalment, Jordi Collado (ECP) creu que «les projeccions són molt conservadores i fa que tinguem més ingressos dels esperats». Es mostra especialment crític amb la part de personal, sobretot a l’IMSST: «Tenim els equips molt saturats i falten mans a tots els departaments». D’altra banda, obre la porta a destinar els diners a inversions pendents, especialment en habitatge i mobilitat.