Educació
L'oposició lamenta la pèrdua de places públiques a Tarragona i exigeix a l'Ajuntament que «es planti» davant la Generalitat
ECP diu que, per primer cop des de la democràcia, hi ha nivells educatius amb més places concertades que públiques
Els grups municipals d’ERC, En Comú Podem i Junts per Catalunya van expressar ahir la seva preocupació per la planificació educativa del curs 2026-2027 a Tarragona, criticant la gestió del Departament d’Educació de la Generalitat en el procés de preinscripció escolar, que va arrencar dimecres per als grups d’Infantil i Primària.
Les tres formacions coincideixen a denunciar el canvi «sobtat» de la zonificació i la reducció de places públiques, especialment després de l’anunci del tancament de línies d’I3 a l’Escola Pràctiques i a l’Escola El Miracle.
Des d’ERC alerten també de la falta de places als instituts públics del centre de la ciutat. Segons els republicans, fins a 72 alumnes procedents de primària podrien quedar fora del circuit públic en el pas cap a l’ESO si no s’obren noves línies als instituts Tarragona, Pons d’Icart i Martí i Franquès. «Hem de mantenir o obrir línies allà on calgui i fer-ho compatible amb la reducció de les ràtios per oferir un servei de qualitat als nostres infants», va afirmar ahir la consellera Gemma Fusté en una atenció als mitjans. Així, la formació considera que la situació pot acabar afavorint la segregació escolar, així com obligar famílies a portar els fills a centres concertats o lluny del seu barri.
Fusté també va criticar que la decisió s’hagi pres «pocs dies abans de començar les preinscripcions», quan moltes famílies ja havien visitat centres durant les jornades de portes obertes i tenien decidides les seves opcions. «Fer una preinscripció ja és un procés complex per a qualsevol família i aquests canvis d’última hora generen angoixa i desconcert», va assenyalar. El conseller Jordi Fortuny també va reclamar una planificació educativa «de ciutat» i amb diàleg amb la comunitat educativa.
Davant d’aquesta situació, el grup parlamentari d’ERC ha registrat una bateria de preguntes al Govern de la Generalitat per demanar explicacions. També van qüestionar la implicació de l’alcalde Rubén Viñuales, demanant una «actitud activa». «On és l’alcalde? On és aquest suposat govern d’esquerres que hauria de vetllar per l’educació i la sanitat pública? Veiem amb preocupació que això no està passant», va etzibar Fortuny.
«Desequilibri» de places
En Comú Podem, per la seva banda, alerta que el procés de preinscripció pot marcar «un punt d’inflexió» en el sistema educatiu de la ciutat. Segons afirma la formació, es tracta de la primera vegada des de la recuperació de la democràcia que hi ha nivells educatius a Tarragona amb més places concertades que públiques. El grup atribueix aquesta situació a les decisions de planificació del Departament d’Educació i calculen que l’ajust de ràtios i la reorganització de l’oferta educativa suposaran la pèrdua d’un centenar de places públiques, l’equivalent aproximat a cinc línies.
També critiquen que els canvis s’hagin fet de «forma unilateral» per part de la Generalitat pocs dies abans de la preinscripció i denuncien una «evident pèrdua de pes del Consell Escolar Municipal». Com ERC, reclamen que l’Ajuntament «assumeixi un paper més actiu davant la Generalitat» i defensen que «la coordinació institucional no pot significar submissió». «Si la Generalitat decideix i l’Ajuntament acata, la ciutat queda sense capacitat real d’incidir en decisions que afecten centenars de famílies», assenyalen.
A més, alerten de desequilibris territorials en l’oferta de places. Posen com a exemple la zona educativa 2, on malgrat que les dades de padró apunten a un dèficit de places públiques s’ha eliminat una línia a l’Escola Pràctiques. A més, de les 17 places ofertades per al curs vinent, indiquen, 14 ja estarien reservades per germans d’alumnes escolaritzats, fet que deixa només tres places disponibles per a noves famílies. Davant aquesta situació, la formació planteja estudiar alternatives per reforçar l’oferta pública, com l’activació de noves línies en aquelles zones on es detecta més demanda.
Junts també denuncia la «improvisació» per part del Departament d’Educació i considera que els canvis en la zonificació i la reducció de línies s’han fet «d’esquena a la ciutat». «Entenem i fem nostres les preocupacions dels pares i mares que ara es troben en un carreró sense sortida per aquest descontrol originat per la Generalitat», afirma el portaveu del grup municipal, Jordi Sendra, que exigeix, alhora, que l’Ajuntament es «planti davant la Generalitat».
A més, defensa que el debat educatiu no s’ha de convertir en un «enfrontament entre l’escola pública i la concertada», ja que «el model educatiu català s’ha de basar en la coexistència dels dos sistemes» i «tampoc podem permetre que per la mala gestió de la Generalitat socialista l’escola concertada n’hagi de pagar les conseqüències».