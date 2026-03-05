EDUCACIÓ
La preinscripció escolar arrenca a Tarragona amb protestes per la reducció de places públiques
Diverses famílies es van concentrar ahir davant l’IMET contra el tancament de dues línies d’I3
A Tarragona, el període de preinscripció escolar per al curs 2026-2027 ha començat envoltat de polèmica. Desenes de famílies es van concentrar ahir, coincidint amb l’inici del calendari per a infantil i primària, davant l’IMET per protestar contra la reducció de places públiques d’I3, que enguany afecta dos centres de la ciutat.
Es tracta de l’Escola El Miracle i l’Escola Pràctiques, que perdran una de les seves actuals dues línies. Paral·lelament, també s’han reduït les ràtios en diverses escoles de la zona centre. «Han canviat les regles del joc a meitat de camí», va denunciar Sandra Murillo, una de les mares afectades.
«Exigim que es revisi la situació. Els nostres fills han de tenir l’opció d’anar a una escola pública i no que se’ns obligui a acabar en un centre concertat», va afirmar. El contrast és evident en casos com la Zona 3, on les cinc escoles públiques ofereixen 136 places d’I3, mentre que les set concertades n’ofereixen 260.
Des del Departament d’Eduació recorden que es tracta d’una oferta inicial i provisional, que no serà definitiva fins al mes de juny. Així i tot, les famílies es mostren preocupades. «Ens van canviar les zones d’un dia per l’altre, i vam passar de poder triar entre tres escoles públiques a només dues. Ara, a sobre, una ha eliminat una línia», va lamentar Clàudia Crusat, veïna de la zona 4.
En aquest cas, les places públiques ofertades són 57, davant les 120 concertades. «Aquesta situació suposa un greuge per a les famílies que apostem per l’educació pública. És injust haver de dependre de la sort per obtenir plaça o veure’s obligats a desplaçar-se cada dia a un altre barri», va etzibar.
Situació complexa al Miracle
A l’Escola El Miracle la situació és complexa, ja que fa temps que les famílies denuncien la manca d’espai del centre. La problemàtica, asseguren des de l’AFA, s’agreuja cada any des del 2020, quan el curs d’I3 va guanyar una línia que enguany podria tornar a perdre. Així i tot, no celebren la decisió.
«Dubtem molt que s’hagi pres per la nostra petició d’espai. La nostra postura és reclamar solucions, però sense posicionar-nos en una concreta», defensen. «Tampoc ens agrada el desequilibri que existeix entre la pública i la concertada, però hem de tractar la situació del Miracle de forma aïllada, ja que l’escola està saturada», remarquen.
Per la seva banda, la consellera d’Educació de l’Ajuntament, Isabel Mascaró, recorda que des de l’IMET es defensa «no reduir grups i deixar-los com a l’oferta inicial de la passada preinscripció», així com una «reducció de ràtios equilibrada, amb independència de la titularitat per evitar agreujar la segregació». També reclama «poder debatre amb temps la zonificació» i disposar d’informació «amb antelació i transparència».
Des del Departament d’Educació de la Generalitat argumenten que la planificació respon a la davallada demogràfica i es basa en la zonificació i en l’anàlisi del nombre d’alumnes i la capacitat dels centres de cada àrea. També defensen que és necessari evitar la sobreoferta per combatre la segregació escolar.
Expliquen que durant el curs hi ha el que es coneix com a «matrícula viva», és a dir, alumnes que s’incorporen amb el curs iniciat. Sovint, apunten, són infants nouvinguts amb necessitats educatives específiques. Així, els centres amb més vacants concentrarien sistemàticament aquests estudiants, impedint un repartiment equilibrat de l’alumnat.
L’ESO guanya grups, però les famílies creuen que l’oferta del centre és insuficient
Tot i aquest increment, hi ha famílies que es mostren descontentes amb la planificació prevista per al curs vinent, ja que afirmen que la reducció de ràtios als instituts públics del centre de la ciutat deixa una oferta insuficient per a absorbir la demanda.
Concretament, a l’ESO, la ràtio dels instituts públics s’ha reduït de 30 a 27 alumnes, mentre que a les escoles concertades el nombre d’alumnes es manté. Així les famílies demanen ampliar les línies dels centres afectats, que serien els instituts Tarragona, Pons d’Icart i Martí i Franquès. A primària les ràtios de la pública també s’han reduït, acollint un màxim d’entre 17 i 29 alumnes. Una petició a change.org que exigeix una revisió de la planificació ja acumula més de 760 signatures.