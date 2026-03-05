EDUCACIÓ
ERC i En Comú Podem denuncien la pèrdua de places a l’escola pública de Tarragona
Les formacions alerten sobre la reducció de línies i reclamen més planificació educativa per garantir l’accés a tots els infants
ERC i En Comú Podem han mostrat la seva preocupació per la situació de l’educació pública a Tarragona i han advertit de la reducció de places i línies en diversos centres de la ciutat de cara al procés de preinscripció del curs 2026-2027.
Des d’En Comú Podem, el portaveu Jordi Collado denuncia que la nova planificació educativa pot provocar que, per primera vegada des de la recuperació de la democràcia, hi hagi més places concertades que públiques en alguns nivells educatius de la ciutat. Segons la formació, l’ajust de ràtios i la reorganització de l’oferta comportaran la pèrdua d’un centenar de places públiques, una xifra que equival aproximadament al tancament de cinc línies escolars.
El grup també critica que les decisions sobre l’oferta de places i la zonificació s’hagin pres de manera unilateral per part de la Generalitat i lamenta que l’Ajuntament no hagi defensat amb més fermesa els interessos educatius de la ciutat.
La formació també alerta de desequilibris territorials en l’oferta de places, amb zones on l’oferta concertada supera clarament la pública. A més, assenyalen problemes en alguns centres, com l’Escola El Miracle, on denuncien manca d’espais per créixer, i adverteixen que la reducció de línies pot generar incertesa entre les famílies i obligar-ne algunes a buscar plaça fora del seu barri o en centres concertats.
Per la seva banda, ERC Tarragona també denuncia la falta de places als instituts públics del centre de la ciutat i la reducció de línies d’I3 a l’Escola de Pràctiques i a l’Escola El Miracle. Els republicans asseguren que fins a 72 alumnes de primària pública podrien no tenir continuïtat en el circuit públic en el pas a l’ESO, una situació que, segons afirmen, pot acabar afavorint la segregació escolar.
ERC reclama mantenir o obrir les línies necessàries per garantir l’accés a l’educació pública i considera que la baixada de la natalitat s’hauria d’aprofitar per reduir ràtios i millorar la qualitat educativa, però no per tancar grups. També demanen a la Generalitat que escolti la comunitat educativa i planifiqui l’oferta de places d’acord amb les necessitats reals de la ciutat.
Tant ERC com En Comú Podem coincideixen a reclamar una planificació educativa més clara i coordinada entre administracions i insten l’Ajuntament a tenir un paper més actiu davant la Generalitat per defensar el reforç de l’escola pública a Tarragona.