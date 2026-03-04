Diari Més

Veïns del carrer Mallorca i Stop Creuers presenten una instància en contra de la nova parada de bus

El col·lectiu i el veïnat demanen que es retiri de manera immediata

Els autobusos s’aturaran al carrer Mallorca.

Redacció
Redacció

El col·lectiu Stop Creuers – Veïnat pel decreixement turístic conjuntament amb les veïns del carrer Mallorca van presentar una instancia a principis del mes de febrer a l’Ajuntament de Tarragona en contra de la nova parada de bus per als creueristes.

En l'escrit van fer constar la preocupació de que es torni a ubicar la parada d'autobusos de creuers al carrer de Mallorca, dins de la ZBE, perpetuant una situació d'afectació greu a la salut, mobilitat i la qualitat de vida del veïnat. Per això van demanar «que es retiri de manera immediata i que es garanteixi que durant la propera temporada de creuers, i les que puguin venir, cap bus relacionat amb creuers torni a utilitzar aquesta ubicació, evitant així una afectació continuada i directa a la salut i a la qualitat de vida del veïnat, independentment del tipus de vehicle, operador o tecnologia utilitzada».

Des de l'entitat asseguren que encara no han rebut cap resposta per part del consistori tarragoní.

