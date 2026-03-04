MOBILITAT
Veïns del carrer Mallorca i Stop Creuers presenten una instància en contra de la nova parada de bus
El col·lectiu i el veïnat demanen que es retiri de manera immediata
El col·lectiu Stop Creuers – Veïnat pel decreixement turístic conjuntament amb les veïns del carrer Mallorca van presentar una instancia a principis del mes de febrer a l’Ajuntament de Tarragona en contra de la nova parada de bus per als creueristes.
En l'escrit van fer constar la preocupació de que es torni a ubicar la parada d'autobusos de creuers al carrer de Mallorca, dins de la ZBE, perpetuant una situació d'afectació greu a la salut, mobilitat i la qualitat de vida del veïnat. Per això van demanar «que es retiri de manera immediata i que es garanteixi que durant la propera temporada de creuers, i les que puguin venir, cap bus relacionat amb creuers torni a utilitzar aquesta ubicació, evitant així una afectació continuada i directa a la salut i a la qualitat de vida del veïnat, independentment del tipus de vehicle, operador o tecnologia utilitzada».
Tarragona
El carrer Mallorca serà el punt de baixada dels creueristes
Oriol Castro
Des de l'entitat asseguren que encara no han rebut cap resposta per part del consistori tarragoní.