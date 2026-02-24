MOBILITAT
El carrer Mallorca serà el punt de baixada dels creueristes
La ciutat preveu rebre 30.000 visitants més aquesta temporada
Aquest estiu, el punt de baixada dels autobusos dels creueristes serà el carrer Mallorca. Així ho ha confirmat l'Ajuntament de Tarragona, qui ha publicat un decret on exposa que els estacionaments de zona blava del carrer Mallorca entre els números 4 i 16 quedaran sense servei des del mes de març fins a l’octubre, en horari de 8 a 20 hores.
Durant aquests mesos, aquest espai s’utilitzarà com a punt de càrrega i descàrrega de passatgers dels creuers que atraquen al port de Tarragona. La ciutat preveu rebre uns 30.000 creueristes més enguany respecte l’any passat. En total, s’estima assolir la xifra de 155.000 passatgers en un any que serà de rècord gràcies al salt pel que fa a les escales, que creixeran fins a les 79. L’augment de les escales previstes respon a l’aposta del segment de luxe per Tarragona, concretament de la naviliera Viking Cruises, que passarà de tres escales a disset. Així mateix, MSC també incrementarà les seves escales a Tarragona, de 25 a 32, tot i que operarà amb un vaixell més petit. La temporada passada va ser la tercera millor en l’històric del Port. La millor va ser la del 2019.