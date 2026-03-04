POLÍTICA
El PP de Tarragona reclama mesures urgents davant l’augment dels delictes contra la llibertat sexual
Els populars denuncien l’increment d’un 12,5% d’aquests delictes i el tràfic de drogues a tota la província
El Partit Popular de Tarragona ha reclamat mesures per frenar l’augment dels delictes contra la llibertat sexual. La presidenta del PP provincial, Maria Mercè Martorell, ha denunciat l’increment d’un 12,5% d’aquests delictes i del 7,1% en el tràfic de drogues a tota la província, segons les dades extretes del Balanç de Criminalitat del quart trimestre de 2025 fet públic pel Ministeri d’Interior.
Acompanyada per la diputada al Congrés Elisa Vedrina i del diputat al Parlament Pere Huguet, Martorell ha assenyalat les polítiques de l’esquerra i l’extrema esquerra com les culpables de l’augment tan alarmant de les darreres dades de criminalitat. «La nostra societat no es pot permetre un augment de més del 12% dels delictes contra la llibertat sexual i de més d’un 23% en altres delictes sexuals sense penetració. Són dades molt preocupants que contrasten amb la delinqüència convencional que ha baixat lleugerament al conjunt de la demarcació», ha indicat Martorell.
Martorell ha advertit que «aquest augment de delictes contra la llibertat sexual coincideix amb reformes penals mal plantejades, fetes des de la ceguera ideològica, que han comportat rebaixes de condemna a agressors sexuals a tota Espanya. Això no és protegir les dones, és deixar-les més desprotegides». En aquest sentit, la presidenta provincial del PP ha defensat l’enduriment de les penes en casos de multireincidència i una reforma del Codi Penal que garanteixi el compliment íntegre de les condemnes en delictes sexuals greus. Martorell ha afegit que aquesta és la línia que defensa el president Alberto Núñez Feijóo i que aplicarà quan esdevingui president del Govern d’Espanya.
La presidenta ha explicat que a la capital tarragonina aquests delictes contra la llibertat sexual encara han augmentat de manera més alarmant. Tot i que hi ha hagut 3 violacions menys a la nostra ciutat, s’han gairebé duplicat els delictes contra la llibertat sexual sense penetració, que han passat de 36 a 67, suposant un augment del 97%. «Aquestes dades són intolerables per tota la província i, en especial, per la capital, on també ha augmentat el tràfic de drogues en més d’un 7%», ha manifestat la líder popular.