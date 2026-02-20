Policial
La criminalitat baixa un 3,4% a Tarragona, però els fets contra la llibertat sexual creixen un 44,1%
Els robatoris amb força en domicilis s’han reduït un 35,1% i els furts un 9,4%
Tarragona ha tancat l’any 2025 amb un descens global de la criminalitat del 3,4% respecte al 2024, segons les dades oficials del Ministeri de l’Interior. Aquesta tipologia, que és la que representa la major part dels delictes, entre els que més baixen es poden destacar els robatoris amb força en domicilis de 368 a 239 (-35,1%); els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions de 544 a 388 (-28,7%).
D'altra banda, els furts han passat de 3.054 a 2.768 (-9,4%); els delictes greus i menys greus de lesió (-11,1%); l’agressió amb penetració de 34 a 31 (-8,8%) i també els robatoris amb violència o intimidació de 304 a 293 (-3,6%). A tot això, també s’han reduït els homicidis dolosos i assassinats consumats de 3 a 0 (-100%) i els homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa d’11 a 7 (-36,4%).
Paral·lelament, s’ha observat un increment en alguns delictes, com els fets contra la llibertat sexual que han passat de 68 a 98 (+44,1%) i la resta de delictes contra la llibertat sexual de 34 a 67 (+97,1%). Aquesta tendència és generalitzada, no és única de la ciutat. Per altra banda, el tràfic de drogues ha crescut un 30,8%, passant de 52 a 68, i les sostraccions de vehicles també han augmentat un 10,6%, de 151 a 167 fets. Sobre el tràfic de drogues, actualment des dels cossos policials hi ha més incidència i més pressió en aquest tipus de delictes.
En el conjunt de les infraccions penals, la ciutat ha registrat una disminució del 4,4%, passant de 9.744 a 9.318 fets. Aquest balanç global confirma una evolució positiva en matèria de seguretat i reflecteix l’esforç sostingut dels cossos policials, que han intensificat la presència preventiva, han millorat la capacitat de resposta i han reforçat la coordinació operativa per anticipar-se a les situacions de risc. La seva tasca constant, tant en l’àmbit de la prevenció com en el de la investigació és clau per consolidar aquesta tendència a la baixa i per garantir un entorn més segur per a tota la ciutadania.