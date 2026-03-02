SOCIETAT
«Passa a totes les ciutats, però aquí és molt visible per la distància entre els barris»
El professor i investigador de la URV, Àngel Belzunegui, analitza les dades
«Totes les realitats urbanes són d’aquesta manera». Amb aquesta idea, Àngel Belzunegui, professor de sociologia i investigador de la URV, defensa que les diferències de renda entre zones, especialment entre Llevant i Campclar, no són «cap excepció». En aquest sentit, assegura que «això passa absolutament a totes les ciutats», tot i que a Tarragona és «molt visible» per la «important distància geogràfica» entre aquests barris.
Pel que fa a l’origen d’aquests contrastos, assenyala que «la residencialitat és molt potent» i que viure en una zona determinada actua com a «marca d’estatus» dins l’estratificació de la població. Barris com Campclar es van construir vinculats a la petroquímica per allotjar-hi treballadors, i això ja va marcar una diferenciació física i social. Aquestes desigualtats territorials, apunta, són històriques i es remunten als inicis de la ciutat industrial, com en el cas de Manchester, on els barris obrers es van situar al costat de les fàbriques.
El sociòleg assenyala que és difícil revertir aquestes bretxes per la forta segmentació existent entre els barris: «Vivim en compartiments pràcticament estancs i tenim molt pocs espais on ens relacionem amb persones que tenen un estatus diferent del nostre». «La gent busca espais on relacionar-se amb els seus iguals», afegeix.