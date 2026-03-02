SOCIETAT
Bretxa econòmica a Tarragona: la zona dels Músics té la renda més alta i Campclar, la més baixa
L’escletxa entre els barris pot arribar fins als 5.000 euros mensuals, segons l’Informe Social de la Generalitat
Tarragona és una ciutat de contrastos i l’Informe Social 2025 elaborat pel Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat ho evidencia. Entre els barris de Llevant i els de Ponent hi ha una clara escletxa econòmica: de la zona dels Músics, amb la renda per llar més alta, a Campclar, on es registren les més baixes, conviuen dues realitats molt diferenciades dins el mateix municipi.
Si la mirada s’amplia al conjunt de la província, el context ja és desfavorable. Les famílies tarragonines ingressen uns 3.085 euros mensuals de mitjana, per sota de la catalana (3.555 euros) i lluny dels gairebé 3.700 euros de Barcelona. A Girona (3.342 euros) i Lleida (3.152 euros), les xifres també se situen per sobre.
A Tarragona ciutat, la situació millora lleument. La renda mitjana de la llar és d’uns 3.326 euros mensuals, per sobre de la provincial i de Reus (3.097), la segona ciutat més gran de la demarcació. Quan s’analitzen els barris, la fragmentació a la capital es fa evident. A Llevant, zones com els Músics o el Camí de la Cuixa superen els 6.500 euros mensuals d’ingressos.
Tot i que el cost de la vida sobrepassa els 4.600 euros al mes, el marge és ampli i deixa un coixí considerable. La situació és similar a Boscos (5.197 euros), la Vall de l’Arrabassada (4.811) o la zona de Tarragona 2 (4.984 euros): barris cars, però amb rendes que cobreixen sobradament la despesa.
La realitat canvia al centre de la ciutat. A la Part Baixa i la Part Alta, les rendes queden per sota de la mitjana de la ciutat, amb valors que varien entre els 2.400 i 2.7.00 euros mentre que el cost de la vida ronda entre els 2.500 i 3.100 euros mensuals. En tots els districtes del nucli antic i dels barris marítims, es gasta més del que s’ingressa.
La situació és especialment delicada als barris de Ponent, com la Floresta o Bonavista, així com a Sant Salvador. Les rendes se situen entre 2.100 i 2.600 euros, però el cost de la vida s’acosta o supera els 2.900 euros. A Torreforta, hi ha sectors on la renda pot superar els 3.000 euros.
Campclar és el cas més extrem, amb llars on el dèficit pot arribar al miler d’euros mensuals. Concretament, en els blocs que queden entre els carrers Riu Ter, Riu Llobregat i Riu Brugent, els ingressos són de 1.595 euros al mes.
Les desigualtats econòmiques també existeixen dins d’un mateix barri i Sant Pere i Sant Pau n’és un clar exemple. La renda mitjana a l’entorn de la plaça de la Sardana és baixa i insuficient —1.982 euros— per cobrir la despesa mitjana, que ronda els 2.600 euros; però a la zona propera a la Universitat els ingressos s’eleven fins als 3.200 o 3.400 euros, valors que se situen per sobre del cost de la vida.
En conjunt, el mapa dibuixa una Tarragona partida. A les zones amb rendes altes, el cost també és elevat, però assumible. A l’altra banda, hi ha barris on el desajust entre ingressos i despesa és persistent i condiciona el dia a dia de les famílies que hi viuen.
Actuacions de l’Ajuntament
La consellera de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona, Cecilia Mangini, ha assegurat que el govern és «conscient» de «la diferència social entre barris» i que treballa per reduir-la amb diverses línies d’actuació. Ha posat com a exemple La Torreforta, que des del 2025 concentra serveis essencials per als infants i les llars dels barris de Ponent, com el Servei d’Intervenció Socioeducativa o el d’Orientació i Atenció a Famílies. També ha destacat el projecte Treball als Barris, que l’últim any va arribar a 44.435 persones de Ponent i Sant Salvador; i l’impuls d’habitatge públic a tota la ciutat.