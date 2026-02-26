POLÍTICA
ERC i els comuns, satisfets amb la modificació del projecte del camí de ronda de la Savinosa
En la nova proposta el traçat s'allunyarà del litoral per no afectar la flora protegida
El Grup Municipal d’ERC i En Comú Podem Tarragona s'ha mostrat satisfets amb l'acord al que han arribat l'Estat, la Diputació i l'Ajuntament per modificar el projecte inicial del camí de ronda de la Savinosa. En la nova proposta el traçat s'allunyarà del litoral per no afectar la flora protegida.
Els republicans, per la seva banda, asseguren que la revisió profunda respon a la mobilització ciutadana i que, institucionalment, ha estat finalment liderada des de la Diputació de Tarragona.
ERC considera que aquest nou plantejament respon molt millor a la reclamació que històricament ha fet ERC Tarragona, des de la primera proposta inicial feta per Sergi De Los Ríos. L’objectiu és que mentre no es decideixi el destí final dels edificis de l’antic preventori, la ciutat pugui gaudir de l’obertura de l’espai natural de la mateixa manera que ocorre amb els Morrots de l’altre costat de la Savinosa. «Ha de ser un espai per a passejar-hi, per a perdre-s’hi, fins i tot per a desconnectar de la ciutat, en comunió amb el luxe de natura litoral que tenim a Tarragona», ha destacat l’alcaldable d’ERC, Xavi Puig.
Els comuns demanen garanties ambientals
Per la seva banda, En Comú Podem han valorat positivament que el projecte del camí de ronda entre l’Arrabassada i la Savinosa redueixi l’amplada prevista i ajusti el traçat per minimitzar l’afectació sobre espècies autòctones i l’entorn natural. «Quan la ciutadania s’organitza i argumenta amb rigor, les institucions acaben rectificant. Celebrem que s’hagi escoltat el territori», ha afirmat el portaveu d’En Comú Podem, Jordi Collado.
Tot i la valoració positiva, la formació anuncia que sol·licitarà formalment els informes ambientals actualitzats; els documents relatius a la protecció del patrimoni històric i arqueològic; la justificació tècnica completa de la modificació del projecte;a més del posicionament formal de la Generalitat en l’àmbit de les seves competències.
La formació considera que el camí de ronda hauria d’incorporar mobiliari urbà discret i integrat paisatgísticament, similar al que existeix en entorns patrimonials com el Parc del Pont del Diable.
Finalment, En Comú Podem reitera la necessitat d’obrir un espai formal de diàleg amb les entitats ecologistes i veïnals que han treballat la proposta amb rigor.
«La Savinosa no pot gestionar-se d’esquena a la ciutadania organitzada. Ara és el moment de consolidar un espai de treball compartit que doni garanties definitives al projecte», ha conclòs Collado.