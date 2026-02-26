MEDI AMBIENT
El traçat del camí de ronda de la Savinosa s'allunyarà del litoral per no afectar la flora protegida
L’Estat, l’Ajuntament i la Diputació arriben a un acord per a desencallar el projecte
La Diputació de Tarragona, la Subdelegació del Govern a Tarragona, i l’Ajuntament de Tarragona han acordat fer ajustos de traçat al projecte del nou camí de ronda per a vianants i ciclistes entre les platges de l’Arrabassada i de la Savinosa, a Tarragona.
El Servei Provincial de Costes del MITECO considera que únicament resulta jurídicament viable valorar una modificació del traçat vinculada a la nova disponibilitat de terrenys, mantenint-se la resta de les determinacions del projecte aprovat. Així, es modificarà el traçat del camí de ronda en el seu tram inicial, per salvar una duna consolidada, i també en el tram final, el més pròxim a la platja de la Savinosa, que s’allunyarà del litoral desplaçant-se més cap a l’interior. L’objectiu és minimitzar encara més afectacions a la flora protegida, al roquissar i al terreny natural. Pel que fa a l’amplada del camí, es mantindran els mínims exigibles marcats per raons de seguretat d’un projecte d’aquestes característiques. Aquests mínims serien d’uns 4,4 metres, l’espai perquè pugui passar en condicions un vehicle d’emergències, per exemple. Els màxims representants de totes tres administracions van mantenir ahir una reunió ahir en què han refermat la necessitat de dur a terme aquests canvis, per tal d’evitar afectacions innecessàries sobre ecosistemes i elements geològics d’alt valor. La subdelegada del govern de l’Estat, Elisabet Romero, va celebrar que «aquest projecte tant important per la ciutat aconsegueixi el consens de les tres administracions implicades per tal de trobar una solució que s’ajusta jurídicament i defensa els valors ambientals».
Primera en 50 anys
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, va destacar que «aquesta és la primera intervenció que es farà a la finca de la Savinosa en 50 anys, i per això procurem que es faci de la millor manera per tal de conjugar al màxim l’ús ciutadà amb el respecte mediambiental. És una nova mostra de col·laboració entre les institucions que hi estem implicades». Per la seva part, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va remarcar que «aquest acord demostra que, quan les administracions treballem coordinadament i posem l’interès general al centre, som capaços de tirar endavant projectes estratègics per a la ciutat amb totes les garanties».
Viñuales va subratllar que el nou camí de ronda «és una actuació molt esperada per la ciutadania, que ens permetrà connectar millor els nostres espais naturals i posar-los en valor».