Urbanisme
Tarragona transformarà tres carrers del centre: nova plaça, sentit únic i prioritat per a vianants
El projecte busca revitalitzar aquest espai emblemàtic, prioritzant als vianants i la millora de l’espai públic
L’Ajuntament de Tarragona ha fet el primer pas per transformar per complet l’eix format pels carrers Unió, Prim i Apodaca. El consistori ha tret a licitació la redacció del projecte de reforma urbana, que marcarà el futur d’aquesta zona cèntrica amb una aposta clara, amb menys cotxes i més protagonisme per als vianants.
El pla preveu convertir els carrers Unió i Apodaca en via de sentit únic —preferentment de baixada, des de Rambla Nova cap a la Plaça dels Carros— amb l’objectiu de guanyar espai públic i millorar la mobilitat. La intenció és dignificar un entorn que en els darrers anys ha perdut atractiu comercial i vitalitat urbana.
Baix Camp
Una icònica marca escull un poble de Tarragona per a una acció publicitària amb influencers
Daniel Cabezas Ramírez
El cor de la transformació serà l’entorn de la plaça Prim, la Mitja Lluna i la placeta de Sant Joan, on es projecta generar un espai de qualitat que actuï com a nou punt de trobada ciutadà. El govern municipal vol posar de relleu la configuració històrica de l’àmbit i convertir-lo en un lloc més amable i modern.
L’actuació es dividirà en dues fases i la primera, centrada en el tram entre la plaça Prim i Apodaca, s’ha inclòs en la proposta presentada al Pla de Barris i Viles de Catalunya 2026-2030, amb una inversió estimada de 3,1 milions d’euros. La redacció del projecte compta amb un pressupost base de 142.910 euros i un termini d’execució de sis mesos.