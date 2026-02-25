POLÍTICA
El PP de Tarragona reobre el debat sobre l'estació intermodal a l'Aeroport de Reus
El diputat Huguet també ha rebutjat el projecte de la nova línia d’alta velocitat Barcelona-Lleida que aïlla Tarragona
El Partit Popular de Tarragona ha reobert el debat sobre l’estació intermodal a l’Aeroport de Reus. El diputat Pere Lluís Huguet ha presentat una esmena a la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre infraestructures ferroviàries presentada pel grup de Junts per accelerar el projecte de la futura intermodal a la província. A més, el popular ha rebutjat el projecte de la nova línia d’alta velocitat Barcelona-Lleida que aïlla Tarragona del mapa ferroviari.
El Partit Popular vol retornar al debat públic, aquest dijous a la tarda al ple del Parlament de Catalunya, l’antic projecte que ja preveia la instal·lació d’una estació intermodal als voltants de l’aeròdrom reusenc. «És un projecte que en el dia d’avui té més sentit que les actuals propostes que pretenen tornar a construir una estació en mig del no res. Construir l’estació intermodal, per a trens convencionals i d’alta velocitat, a l’Aeroport de Reus és una aposta total per potenciar la mobilitat i una intermodalitat real de tot el Camp de Tarragona», ha manifestat Huguet.
Els populars, a més, aprofitaran per mostrar el seu rebuig a la proposta del ministre Puente per construir una nova línia d’alta velocitat que unirà Barcelona amb Lleida i que deixarà Tarragona al marge. «És una proposta indecent que no té cap mena de sentit i ha quedat demostrat. Tenim necessitat d’invertir en manteniment, no en fer noves línies que ningú a demanat i que, a més, perjudica greument a la província de Tarragona», ha conclòs Huguet.