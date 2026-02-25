SOCIETAT
Personatges d'Star Wars, superherois i princeses de conte es passejaran per Tarragona
Els dos propers caps de setmana, se celebraran accions prèvies al Saló Starraco Infinity
Els propers caps de setmana, 28 de febrer i 1 de març, i 7 i 8 de març, diversos personatges de ciència ficció i fantasia es passejaran per Tarragona amb motiu del Saló de la ciència-ficció i la fantasia Starraco Infinity. Es tracta d’una acció de dinamització comercial organitzada per la conselleria de Comerç, que alhora serà un tastet del que el públic podrà trobar a l’esdeveniment que se celebrarà els propers 21 i 22 de març al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
Tothom que es passegi per Tarragona aquests dies, es trobarà i es podrà fer fotografies amb personatges icònics a diferents punts de la ciutat, com la plaça Corsini, la Rambla Nova i el Mercat de Bonavista, i així mateix participar al sorteig d’un lot de productes de marxandatge (samarreta, tote bag i imant) amb la imatge de Starraco Infinity.
Està previst que Els Quatre Fantàstics facin una parada a la plaça Corsini (28 de febrer, de 10 a 13 hores); Dead Pool, Wolverine, La Cosa i la Capitana Marvel uniran les seves forces a la Rambla Nova (28 de febrer, de 16 a 19h); la Rapunzel i Flynn Rider visitaran el Mercadet de Bonavista (1 de març, de 10h a 13h); els personatges d’Star Wars estaran a Corsini (7 de març, de 10 a 13h); i Spider Man visitarà la Rambla Nova (7 de març, de 16 a 19h) i el Mercadet de Bonavista (8 de març de 10 a 13h).
Starraco Infinity
Starraco Infinity és el gran saló de la ciència-ficció i la fantasia de Tarragona, que els dies 21 i 22 de març (de 10 h a 20h) transformarà el Palau Firal i de Congressos en «un multivers ple de fantasia, escenaris immersius i activitats per a tota la família».
El públic podrà gaudir d’actors de sagues mítiques, exposicions exclusives com la del 60è aniversari de Star Trek, zones temàtiques, concursos, tallers, experiències immersives i rèpliques de vehicles icònics, entre altres.
Les entrades -amb preus de 14 € l’adult i 9 € la júnior, i accés gratuït per als menors de 8 anys- ja es poden adquirir a través de inscripcions.tarragona.cat, amb descomptes especials disponibles a taquilla per a col·lectius acreditats.