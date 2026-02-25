ART
El Mèdol de Tarragona acollirà els treballs de Marcel·lí Antúnez, Beatrice Bizot o el 'mapping' de Taüll
El centre d'arts contemporànies programarà aquest 2026 disset exposicions en vuit espais diferents
El Mèdol Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona arribarà enguany als cinc anys de vida amb una programació que consistirà en disset exposicions en vuit espais diferents, que involucrarà 85 artistes i una quinzena de comissaris, a més d'activitats i accions diverses.
Entre aquestes hi ha la producció de Marcel·lí Antúnez (La Fura dels Baus), que presentarà 'Llum, natura centrum est', una adaptació de la mostra que ha exhibit a la Sala Oval del MNAC. Serà al Tinglado 2 del Moll de Costa del 14 de març al 24 de maig. Beatrice Bizot, que està treballant a la Sagrada Família, exposarà 'Formes'; mentre que dins de la mostra Digital After All 3 es podrà veure el mapping 'Lux Mundi' creat per a l'església romànica de Taüll.
Tot i la vocació de Mèdol de desplegar-se per tot el Camp de Tarragona, on hi programarà diferents activitats i col·laborarà amb diverses entitats i col·lectius d'arreu, el seu espai físic principal és la Casa Canals. Allà, a banda de Beatrice Bizot, també hi exposarà el pintor Josep Salmerón, que presentarà 'La pareidòlia del prosopagnòstic'. També hi haurà la mostra 'Res3', on tres artistes joves (Berta Baliu, Núria Valsells i Marc Anglès) que han estat en tres residències artístiques del Camp de Tarragona exhibiran els seus treballs.
L'edifici del Banc d'Espanya tornarà a ser un altre dels llocs que acolliran exposicions del centre. En concret a l'octubre hi haurà una mostra de Mireia C. Saladrigues basada en la pols com a matèria escultòrica. També s'hi farà la jornada de pensament 'Fiat ars pereat mundus', al novembre. Al circ romà, Àlvar Calvet hi presentarà 'Les set ànimes d'Aniene', concebuda durant l'estada de l'artista a Roma.
A banda, Mèdol també impulsa projectes educatius, de la mà d'escoles o d'un Centre d'Atenció Primària, i premis. Entre aquests hi ha la quarta edició de la convocatòria de TikTok, perquè els artistes puguin experimentar en aquesta xarxa social, o els Premis Artiga, de la mà de la revista Artiga, que reconeix el talent jove i consolidat del Camp de Tarragona.
El director de Mèdol, Vicent Fibla, ha destacat que la programació «no és una agenda d'activitats sinó un ecosistema» que volen posar en marxa. «Volem consolidar un model que es dedica a establir relacions amb entitats tant de Tarragona com de fora», ha afirmat. La consellera de Cultura de Tarragona, Sandra Ramos, ha posat en valor el paper de l'art contemporani en un context social on «a vegades és molt difícil parlar d'alguns temes des de la calma i la reflexió» per culpa «del soroll que ens envolta». «Una exposició o performance que ens provoqui una reflexió és més necessària que mai», ha afegit.