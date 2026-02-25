POLICIAL
Detinguts un tarragoní i un reusenc per robar catalitzadors a la província de Castelló
Un d'ells elevava el vehicle amb un gat hidràulic i tallava el catalitzador amb eines per a metall, mentre l'altre vigilava
La Guàrdia Civil ha detingut dos homes de 30 i 43 anys residents a Reus i Tarragona com a presumptes autors de diversos robatoris de catalitzadors comesos el 2025 a diverses localitats de la província de Castelló. Segons ha informat l'institut armat, l'actuació s'emmarca en l'operació Catalèpsia, desenvolupada per l'Equip Territorial de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Vinaròs.
La investigació es va iniciar el mes de juny passat després de detectar-se un increment de denúncies per la sostracció de catalitzadors en vehicles estacionats a la via pública a diversos municipis. Els fets seguien un patró similar, fet que va portar a centralitzar les diligències per intentar identificar els responsables.
Els detinguts es desplaçaven des de les localitats tarragonines de Reus i Tarragona i utilitzaven diferents vehicles per dificultar la seva identificació.
Una vegada localitzaven automòbils estacionats, un d'ells elevava el vehicle amb un gat hidràulic i tallava el catalitzador amb eines per a metall, mentre l'altre realitzava tasques de vigilància.
Després de cometre els robatoris, tornaven a la seva província de residència, on presumptament donaven sortida al material sostret al mercat il·lícit.
Els catalitzadors contenen metalls preciosos com rodi, pal·ladi o platí, cosa que els converteix en un objectiu habitual d'aquest tipus de delictes pel seu valor en el reciclatge industrial.
Fins al moment, la Guàrdia Civil ha aclarit vuit fets delictius comesos a Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Alcalà de Xivert, Orpesa del Mar i Benicàssim.
Els detinguts han estat posats a disposició judicial a Tarragona i la investigació continua oberta, sense que es descarti la seva possible implicació en d'altres robatoris de característiques similars.