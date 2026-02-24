EQUIPAMENTS
Tarragona instal·la una deixalleria permanent al carrer Pont i Gol
Els ciutadans podran dipositar residus en qualsevol moment i properament s’obriran més punts a la ciutat
Ja s’ha posat en funcionament al carrer Pont i Gol, a l’alçada de la comissaria de la Guàrdia Urbana, una deixalleria permanent que permetrà als veïns de Tarragona dipositar els seus residus a qualsevol hora del dia. La consellera de Neteja, Sonia Orts, ha destacat que «volem facilitar a la ciutadania que pugui deixar els residus sempre que ho necessiti, sense restriccions horàries».
En aquesta deixalleria s’hi poden dipositar petits aparells elèctrics i electrònics, cables, tèxtil i calçat, càpsules de cafè, fluorescents, bombetes, radiografies, piles, làmpades, aerosols, fustes, tòners, CD’s i DVD’s, oli vegetal. A la pròpia deixalleria hi ha cartells i informació de tots els residus que s’hi poden portar i també hi ha un codi QR que t’envia a la web de l’ajuntament on s’hi pot trobar més informació.
Aquesta deixalleria està disponible en qualsevol horari, no està vigilada i per tant no es podrà obtenir la reducció de la taxa per a l’ús d’aquesta deixalleria. La consellera ha explicat que «properament s’instal·larà una altre deixalleria permanent a la Pl. Imperial Tàrraco i 8 mini deixalleries per acostar també el servei als barris en qualsevol horari».
Nou contracte deixalleries
El passat mes de juny es va adjudicar el contracte del servei de deixalleries de Tarragona a l’empresa d’inserció Formació i Treball, per un import anual de 557.197,40 € a l’any IVA inclòs. Aquest servei contempla la gestió de la deixalleria fixa situada al polígon Industrial Riuclar C/Coure, i també el servei de gestió de les deixalleries mòbils. En total 5 deixalleries mòbils que s’instal·len cada dia de la setmana en diferents zones de la ciutat.
Com a novetat i resultat d’un procés participatiu, les deixalleries mòbils estan vigilades de forma permanent, de manera que les persones informadores del servei de deixalleria atenen els usuaris/es, els expliquen el servei (què es pot portar i què no), registren els usos per a la reducció del rebut de les escombraries i eviten que hi hagi sostraccions de residus, ja que es tenia molta incidència de robatoris de residus de les deixalleries quan no estaven vigilades.