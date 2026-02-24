SOCIETAT
Detecten un nou niu de vespa asiàtica al carrer Johann Sebastian Bach de Tarragona
Està situat davant de les piscines Tarraco i ja hauria estat avisat fa dies sense que s’hagi retirat
Un nou niu de vespa asiàtica ha estat localitzat al carrer Johann Sebastian Bach de Tarragona, just davant de les piscines Tarraco. Segons han alertat veïns de la zona, fa dies que s’ha notificat la seva presència, però asseguren que encara no s’ha actuat per retirar-lo.
El niu correspon a vespa velutina, coneguda com a vespa asiàtica, una espècie invasora que en els darrers anys ha incrementat la seva presència a la demarcació. La seva proliferació preocupa tant per la seguretat de les persones com per l’impacte ambiental que genera.
L’especialista en el control d’aquesta espècie, Rubén Alcázar, ja advertia en una entrevista que la vespa asiàtica representa un risc real. «El principal perill per a les persones són les picadures, que poden provocar reaccions greus com xocs anafilàctics», explicava. Tot i que per a una persona sana una o dues picadures poden quedar en inflamació i dolor, el risc augmenta en el cas de persones al·lèrgiques, infants o gent gran.
Més enllà del perill directe, l’impacte sobre la biodiversitat és especialment preocupant. La vespa velutina depreda abelles i altres insectes pol·linitzadors, afectant greument l’apicultura i l’equilibri dels ecosistemes. Un sol niu pot eliminar milers d’abelles en una temporada.
Alcázar també recorda que el comportament defensiu d’aquesta espècie és especialment agressiu. Quan se senten amenaçades, les vespes poden atacar en grup, fet que incrementa el risc en cas d’apropar-se o intentar manipular el niu. Per això, els experts recomanen no intervenir-hi directament i avisar els serveis corresponents.
Segons l’especialista, «és impossible erradicar la vespa asiàtica, però sí que es pot disminuir de manera significativa amb actuacions ràpides i sistemes de control selectius». En aquest sentit, la detecció precoç i la retirada àgil dels nius és clau per evitar que el problema es multipliqui de cara als pròxims mesos.
La presència d’aquest nou niu en una zona urbana i transitada com el carrer Johann Sebastian Bach torna a posar sobre la taula la necessitat d’actuar amb celeritat davant d’aquesta espècie invasora, que continua expandint-se pel territori.