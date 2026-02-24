LABORAL
Treballadors de Valls i Montblanc es manifesten a Tarragona en rebuig pel tancament de les plantes
Els comitès i l'empresa es van reunir la setmana passada sense cap avenç
Els treballadors d'International Paper i DS Smith de les plantes de produccció de Valls i Montblanc han sortit pels carrers de Tarragona per mostrar el seu rebuig al tancament. La concentració estava prevista per les 10 hores a la plaça Imperial Tàrraco des d'on sortiran en direcció cap a la carretera de València fins arribar a l'Hotel Tarraco Park, on hi ha una prevista una reunió tècnica.
El tancament de les dues fàbriques suposarà l'acomiadament d'unes 200 persones, amb més d’un centenar a Montblanc i al voltant de 90 a Valls. Els representants dels treballadors es van reunir la setmana passada amb la direcció de l'empresa però no van aconseguir cap avenç en les negociacions. Els empleats han reiterat que no acceptaran el tancament i esperen que les pròximes reunions puguin obrir vies de negociació reals amb la companyia.
Segons ha explicat el president del comitè d'empresa de Montblanc, Antonio Muriana, «els ànims estan calents però hem d'intentar arribar amb algun acord amb l'empresa per seguir treballant». Qui ha afegit que «ahir vam tenir una reunió amb algunes empreses que estan interessades en arribar a algun acord per comprar les empreses. A partir d'ara veurem com evoluciona tot», ha afegit.
Els treballadors mantenen que les dues plantes són viables i que «només falta gent que vulgui venir i nosaltres seguirem treballant», ha afegit Muriana. Els empleats compten amb el suport institucional i de la gent de Valls i Montblanc.
Per la seva banda, el president del comitè d'empresa de Valls, Albert Queralt, ha explicat que tot i tenir quatre ofertes econòmiques per vendre les dues fàbriques, la companyia s'hi nega. «Volen eliminar la competència, crear demanda i apujar els preus», ha assenyalat. El 19 de març està previst que s'iniciï el tancament amb l'acomiadament progressiu de 174 persones.
Segons Antonio Muriana, «la nostra única opció és seguir treballant i que no tanquin l'empresa», ha aclarit el representant. De moment, hi ha quatre empreses interessades en la compra de les plantes. D'aquestes, Cristian Lay és la més ben valorada pels representants sindicals, ja que mantindria tots els llocs de treball.
De moment, els treballadors es troben en vaga indefinida fins que acabi la negociació. En cas de no arribar a cap acord els treballadors estan disposats a anar a judici.